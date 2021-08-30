疫下舞蹈學校辦飛行體驗團　基層小孩首次搭飛機緊張到失眠

一年一度的暑假即將結束，疫情下市民出國旅遊無期。有舞蹈學校為了讓孩子有機會衝出香港，便與航空公司合作，舉辦一個以舞動航班為主題的空中之旅，讓小朋友除了有機會乘坐飛機，亦能從活動中接觸舞蹈，在暑假最後的周末留下回憶。



SDM爵士芭蕾舞學院趁15周年舉辦Flycation綠色體驗一天團，活動共有160人參與，50個參與家庭能「衝上雲霄」，重拾飛行感覺，亦能在活動中接觸大自然及到香港名勝遊覽。除SDM的學員外，成長希望基金會的基層家庭也獲邀參與。

參加者Cosplay小機師小空姐

活動中小孩和家長能在香港上空進行歷時1.5小時的飛行旅程，整個行程與平日出國旅遊的情況幾乎一樣，參加者需要提早到機場進行辦理登記手續，亦要遵從各種航空規則。小孩這天穿上相應服飾，化身為小機師、小空姐在香港到處遊玩。登上飛機後，更會有空中服務人員向小孩講解航空的相關知識。

完成飛行體驗後，參加者會先進行午餐。用餐完畢後，參加者便會前往龍虎山環境教育中心親親大自然，再到山頂的杜莎夫人蠟像館參觀。SDM的學員和成長希望基金會基層孩子最報在蠟像館中進行表演，合力跳出SDM15周年的主題曲《承傳你 承傳美》的舞蹈。

9歲葉子瀅和7歲的葉子滺是參加飛行體驗團的基層孩子，他們對於這次首次乘坐飛機感到十分興奮。二人媽媽透露，他們在出發前一天更因緊張而失眠，「平時叫都叫唔肯醒，噚日早上4點就自動起咗身」。她認為這是一個難得的體驗，讓孩子模擬出國，亦能在飛機上接觸不同知識，希望下次能有機會帶同家中其他孩子進行類似體驗。

9歲葉子瀅（左）和7歲的葉子滺（右）是參加飛行體驗團的基層孩子，他們對於這次首次乘坐飛機感到十分興奮。（曾鳳婷攝）

參加者重拾以往出國感覺

另一名參加者則是14歲的SDM學員蕭洛瑤，她對體驗活動感到開心，「呢兩年都冇乜機會飛，依家可以飛，又可以同朋友一齊坐，感覺好好」。蕭洛瑤以往暑假都會出國進行交流和比賽，但疫下暑期活動紛紛告吹，「以前會去下泰國、新加坡咁，依家做唔到，但有飛行體驗，就覺得之前出國種感覺返返嚟」。對於行程最後的表演活動，也令蕭洛瑤想起過去，「似睇返自己細細個表演咁，都會諗返起當時嘅我」。她希望藉着舞蹈表演，讓其他參與孩子也有機會感受跳舞樂趣。

SDM院長陳遠航（Peony）表示，疫下人們已很久都沒有機會衝出香港。後來她發現香港有Flycation飛行體驗，便希望帶學院的學員一同參與。今年適逢SDM15周年，故陳遠航希望在體驗行程中揉合舞蹈元素，以「舞動航班」作主題，舉辦Flycation綠色體驗一天團。

SDM院長陳遠航（Peony）表示，疫下人們已很久都沒有機會衝出香港。後來她發現香港有Flycation飛行體驗，便希望帶學院的學員一同參與。（曾鳳婷攝）

除了讓學院學員參與外，陳遠航亦希望基層小朋友能有份參與。她認為SDM的核心價值是幫助他人，故在籌辦期間，亦會透過非政府機構邀請基層孩子一同參與，希望更多孩子能透過活動接觸舞蹈。