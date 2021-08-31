28年日本書刊專賣店結業　常客嘆：銅鑼灣失去特色

銅鑼灣曾是日資公司的天下，時而世易，當「大丸」由實體百貨變成紅Van水牌名後，連當年日資百貨時代進駐的日式零售店亦告末落。位於銅鑼灣崇光百貨、已經營28年的日式書店旭屋書店將於今日（31日）結業。不少市民把握最後一天，到書店回味種種回憶及買下心頭好。有鍾情於日式漫畫的市民對書店結業有感不捨，認為失去一個買原文日本書的好地方，亦有市民慨歎區內日式文化買少見少，盡失特色。



旭屋書店是一間日式書店，位於銅鑼灣崇光百貨 11 樓，該位置的店舖由1993年便開業至今，見證香港28年的歷史。由於旭屋書店專門銷售日本當地的漫畫、流行雜誌、寫真、周刊、輕小說及各式各樣的教科書等，深受在港日本人及喜歡日本文化的人士歡迎。此外，書店亦設有代購服務，能代客人訂購日本出版的刊物、CD 及 DVD。結業在即，現場部分貨品正以優惠價發售。

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旭屋書店職員透露因公司決定撤資，現時位於崇光百貨的分店將會是本港最後一家，今後便會撤出香港，書店現存貨物將會留給下一手，而即將在同位置開業的新書店則屬另一家日本書店。

旭屋書店職員透露現在位於崇光百貨的分店會是最後一家，但因書店公司決定撤資，故旭屋書店今後便會撤出香港。（曾鳳婷攝）

昔日是日本書刊打書釘勝地

學生陳小姐是旭屋書店的顧客，她留意到上次光顧時便看見書店貼出結業告示，對此感到不捨，故今天便特意留下時間前往緬懷一番。陳小姐酷愛漫畫，以往不時都會在書店花上一段時間「打書釘」，尋找心頭好。「執咗之後，我會覺得少咗選擇，因為區內附近都係賣二手漫畫為主」。

酷愛日式原文漫畫與紙質有關

陳小姐鍾情日式漫畫的原因與紙質有關：「中譯漫畫睇係方便啲，但日式漫畫啲紙質厚身啲，所以我都係會想買返原文漫畫」。她慨歎失去一個買一手漫畫的地方：「雖然日後上返日本官網都會買到，但始終有實體店好啲，方便同可以睇下入面嘅內容啱唔啱自己先買」。

另一位熟客則是教日本人廣東話多年的私人補習老師錢小姐。她已光顧書店十多年，以往慣常到書店尋找教材，並從網上得知書店即將結業。錢小姐表示，過往在大專時期便開始學習日文，80年代日文化在港盛行，她視日文為出路，在完成大專學業後，她便到日本企業工作。

日資百貨九七金融風暴後逐一撤走

其後該日資企業撤走香港，錢小姐便轉型成為一個教日本人廣東話的私補老師。「以前區內好多間日式書店，基本每一間百貨入面都會有一間，𠵱家見住一間一間咁執」。她對旭屋書店的結業感到不捨：「都係一種特色嚟，因為舊時日本人係香港嘅集中地就係銅鑼灣。加上，𠵱度啲書都好齊下，字典，教材都有」。

上世紀六、七十年代，銅鑼灣曾是日資百貨的集中地，大丸、三越、松阪屋、崇光、吉之島、八佰伴集結在銅鑼灣一帶，東起百德新街，連紅色小巴站名及流行曲歌詞，亦保留「大丸」二字，然而九七金融風暴過後，日資百貨開始末落，多間公司陸續撤出香港，目前崇光百貨已被劉鑾鴻旗下利福國際(1212)持有，不再是日資公司。