業委會選舉再成不同派別業主爭拗的暴風眼。新蒲崗采頤花園昨日（4日）舉行業主周年大會，選出新一屆業主委員會名單，現屆法團與居民自發成立的「采頤居民會」各自派出團隊參選，惟會議舉行期間，雙方就取消自我介紹環節及投票截止時間發生衝突，居民一度與管理公司職員互相搶奪票箱，驚動警員到場調查，最終現屆法團在一連串混亂場面中勝出。



數百名業主進場投票

采頤花園業主周年大會昨日在黃大仙鳳德社區會堂舉行，物業管理公司富城派出大量職員嚴陣以待，並於台邊圍封膠欄及電糕筒，以防有人走近。

大約下午4時起，居民陸續進場，人數多達數百人，坐滿整個會場，現屆法團主席屈奇安宣佈按之前公佈的議會流程，順序選出主持該次業主大會的主席、新一屆業主委員會總人數，以及業委會當選委員。由居民自發成立的采頤居民會，以「改善現有屋苑管理問題、為業主爭取合理權益、不做橡皮圖章」等政綱，推舉出10人名單參選，力圖挑戰舊法團勢力。

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居民不滿匆匆截票爆衝突

會議舉行初期未有太大爭議，很快便選出屈奇安當選是次會議主席，並投票鎖定13人為業委會總人數名單，然而當進入候選委員投票環節時， 有居民不滿會議主持取消候選委員30秒自我介紹環節，立即進入投票階段，紛紛上前控訴，惟大會主持堅持繼續投票。

現屆法團推舉名單當選

主持未幾突然宣佈進入截票倒數時段，不少坐於會堂後排的居民，手持選票尚未放入票箱，眼見投票匆匆結束，當場引發雙方衝突，有居民與工作人員就搶奪票箱互相推撞，有人被拉至跌倒，大批職員隨即上前，接力護票箱上台，另一邊廂有居民在欄前指罵法團主席及主持，場面極度混亂，其後驚動軍裝警員抵會堂外了解情況。

大會經點算票數及兩名業主監票後，「采頤居民會」十人名單全數落選，現屆法團推舉的名單順利成為新一屆業委會委員，會議亦在一遍爭議聲中結束。