華潤旗下潤發碼頭去年涉違地契擴張泊船數量　申豁免書被擱置

華潤集團旗下的西九龍潤發碼頭，去年涉嫌違反地契，被指無限擴展碼頭對開海面使用面積，遭地政處發信提醒後，有區議員接獲居民投訴指近日碼頭晚上運作期間產生噪音滋擾、空氣污染，以及就擴展岸邊停泊船隻數量，向地政總署表示關注潤發碼頭申請短期豁免書事宜，地政處回應指，經實地巡查後未發現違規，但有關申請書因環保署表明不支持而擱置。



有居民投訴今年8月23日早上發現多艘運載泥頭或貨櫃的船停泊在潤發碼頭對開海面，接近凱帆軒望海單位住戶的對開，質疑是否再違反地契條款。（涂謹申提供圖片）

華潤集團獲批租碼頭至2047年

涉事的西九龍潤發碼頭屬華潤集團旗下管理，據知由政府於1993年向華潤集團批租有關用地，至租權至回歸後五十年，即2047年才告屆滿。

九龍西地政處、海事處等多個部門前年起接獲居民投訴，指多艘平板躉船停泊在碼頭對開岸邊，與碼頭融合成一個海上工作台，儼如電影《未來水世界》場景，已超出碼頭地契容許範圍，地政處至去年9月出信提醒須遵守地契條款，其後碼頭管理方已糾正有關做法。

油尖旺區議員涂謹申稱近日再收到居民投訴，潤發碼頭於晚上7時過後仍在碼頭內傾倒泥頭，並且開着大光燈，機器操作時發出轟隆轟隆的噪音，滋擾居民作息，並且有多艘運載泥頭或貨櫃的躉船，泊滿潤發碼頭外的海面，部分船隻停泊範圍更伸延至接近凱帆軒望海單位住戶的對開，質疑是否再度違反地契條款。

地政處：經巡查未發現違規

涂謹申又指，留意到潤發碼頭一方向地政總署申請短期豁免書，容許擴張泊船及作業範圍，由一排船加至三排，向海方向的泊船範圍由現時50米增長至90米；豁免書同時建議將碼頭的運作時間加以限制，由晚上10時至翌日早上7時不准作業，地政總署今年7月27日進行公開諮詢，要求政府部門交代諮詢結果，有關議題將於明日（7日）在油尖旺區議會會食物環境衞生及工務委員會中進一步討論。

九龍西區地政處回應，今年8月25日曾派員巡視潤發碼頭，並無發現有船隻停泊超出地契容許範圍。而碼頭在夜間運作，亦無違反地契條款。

至於申請短期豁免書一事，經徵詢相關部門的意見及透過民政事務處按既定安排進行地區諮詢，由於收到環境保護署回覆表示不支持該申請，有關申請未能進一步處理。