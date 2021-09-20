中秋節｜餐飲機構辦傳統月餅工作坊　盼受惠家庭以原始味道迎中秋

明日（21日）是中秋節，月餅幾乎是每家每戶的必備應節食品。以往不少慈善機構都會向有需要人士派發月餅，讓他們開心過節。近月有餐飲機構向有需要家庭送贈200盒月餅，亦在旗下餐廳進行傳統中秋月餅製作班，現場又提供多款點心供參與家庭享用，希望他們能度過一個不一樣的中秋前夕。



「Gaia for All 中秋月餅親子月餅」由飲食集團Gaia Group主辦，並於上周六（18日）在旗下餐廳「舍」舉行，活動共有20個家庭參加。工作坊是由餐廳資深點心師傅即場教授製作經典月餅，參加的家長和小孩可以合作完成製作月餅任務，活動更有別於坊間以製作冰皮月餅為主的工作坊，因為他們是製作以蓮蓉和蛋黃作為月餅餡料的傳統月餅。

完成製作月餅後，由於烘焙需時，主辦方安排參加者享用多款由旗下餐廳「舍」所製作的點心 ，如檳金蝦餃、蟹籽黑豚肉燒賣、花之戀、手袋酥等。活動結束後，參加者除了將自家製的月餅帶回家享用外，更會得到由主辦方送贈的「月夕花朝月餅禮盒」。當天同場舉行送贈儀式，由Gaia for All創辦人高銘康代表，送出Gaia Group月夕花朝月餅禮盒與「鋒味」尊貴月餅禮盒套裝各100盒，共200盒月餅贈予東華三院所服務之低收入家庭，並由東華三院代表接受。

育有2名女兒的陳太對工作坊感到滿意，她認為活動環境十分好，現場人員亦很熱心，令小孩參與時非常投入。陳太指，坊間的月餅工作坊多以一位導師教授所有參與人士，惟現場則為小組教學，相對較易上手。在製作過程中，孩子亦有滿足感，是一種良好的體驗，她亦欣賞舉辦方在烘焙期間特設點心環節亦十分窩心，令同行家長毋須擔心孩子肚餓。

Gaia Group集團業務發展副總經理邱兒希望透過活動能讓參加者可以有自己製作的傳統月餅，帶着一種原始味道迎接中秋節日。（曾鳳婷攝）

Gaia Group集團業務發展副總經理邱兒指，是次月餅工作坊為機構早前派飯活動的後續活動。今年正值機構第一年出售自家月餅，她希望在贈送月餅予有需要家庭同時，能進行一些較有意義的活動，故希望能舉行工作坊，讓參加者能親身體驗製作月餅的過程。透過較親密的活動，和他們面對面交流，由於沒有足夠的設備，難以完成製作傳統月餅，故機構亦提供相應器材及師傅協助參與人士。邱兒希望透過活動能讓參加者擁有自己製作傳統月餅的體驗，帶着一種原始味道迎接中秋節。