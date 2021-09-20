中秋節｜餐飲機構辦傳統月餅工作坊　盼受惠家庭以原始味道迎中秋

明日（21日）是中秋節，月餅幾乎是每家每戶的必備應節食品。以往不少慈善機構都會向有需要人士派發月餅，讓他們開心過節。近月有餐飲機構向有需要家庭送贈200盒月餅，亦在旗下餐廳進行傳統中秋月餅製作班，現場又提供多款點心供參與家庭享用，希望他們能度過一個不一樣的中秋前夕。
「Gaia for All 中秋月餅親子月餅」由飲食集團Gaia Group主辦，並於上周六（18日）在旗下餐廳「舍」舉行，活動共有20個家庭參加。工作坊是由餐廳資深點心師傅即場教授製作經典月餅，參加的家長和小孩可以合作完成製作月餅任務，活動更有別於坊間以製作冰皮月餅為主的工作坊，因為他們是製作以蓮蓉和蛋黃作為月餅餡料的傳統月餅。
完成製作月餅後，由於烘焙需時，主辦方安排參加者享用多款由旗下餐廳「舍」所製作的點心 ，如檳金蝦餃、蟹籽黑豚肉燒賣、花之戀、手袋酥等。活動結束後，參加者除了將自家製的月餅帶回家享用外，更會得到由主辦方送贈的「月夕花朝月餅禮盒」。當天同場舉行送贈儀式，由Gaia for All創辦人高銘康代表，送出Gaia Group月夕花朝月餅禮盒與「鋒味」尊貴月餅禮盒套裝各100盒，共200盒月餅贈予東華三院所服務之低收入家庭，並由東華三院代表接受。
育有2名女兒的陳太對工作坊感到滿意，她認為活動環境十分好，現場人員亦很熱心，令小孩參與時非常投入。陳太指，坊間的月餅工作坊多以一位導師教授所有參與人士，惟現場則為小組教學，相對較易上手。在製作過程中，孩子亦有滿足感，是一種良好的體驗，她亦欣賞舉辦方在烘焙期間特設點心環節亦十分窩心，令同行家長毋須擔心孩子肚餓。
Gaia Group集團業務發展副總經理邱兒指，是次月餅工作坊為機構早前派飯活動的後續活動。今年正值機構第一年出售自家月餅，她希望在贈送月餅予有需要家庭同時，能進行一些較有意義的活動，故希望能舉行工作坊，讓參加者能親身體驗製作月餅的過程。透過較親密的活動，和他們面對面交流，由於沒有足夠的設備，難以完成製作傳統月餅，故機構亦提供相應器材及師傅協助參與人士。邱兒希望透過活動能讓參加者擁有自己製作傳統月餅的體驗，帶着一種原始味道迎接中秋節。