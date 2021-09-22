教育局擬用前李惠利地皮建兩特殊學校校舍　其中一所提供宿舍服務

政府計劃在九龍塘聯福道興建兩所全新資助的特殊學校，教育局早前向九龍城區議會社會服務委員會提供有關建校工程的文件。兩所擬興建的新校舍位於聯福道，佔地約7,700平方米，其中一所校舍會同時提供宿舍服務。計劃範圍包括拆卸工地範圍內的現有建築物，即前香港專業教育學院（李惠利）校舍的南面部份。



兩所擬興建的新校舍位於聯福道，佔地約7,700平方米，其中一所校舍會同時提供宿舍服務。（九龍城區議會文件圖片）

教育局指，為確保有足夠的資助特殊學校學位照顧智障兒童的需要，以及應對中度智障兒童對宿位的需求，局方計劃在九龍塘聯福道興建兩所全新的資助特殊學校，其中一所為輕度智障兒童學校，預計可提供180個學位，另一所則為輕度及中度智障兒童學校，預計可為輕度智障及中度智障兒童提供合共300個學位，並為中度智障兒童提供80個宿位。

局方表示，兩所擬興建的新校舍位於聯福道，佔地約7,700平方米，擬議工程計劃範圍包括拆卸工地範圍內的現有建築物，即前香港專業教育學院（李惠利）校舍的南面部份，以興建上述兩所特殊學校，其中一所會同時提供宿舍服務。

擬議工程計劃範圍包括拆卸工地範圍內的現有建築物，即前香港專業教育學院（李惠利）校舍的南面部份。（google地圖截圖）

擬建的輕度智障兒童學校校舍樓高4層，設有12間課室、2間小組教學室、4間特別室、4間言語治療室、1間職業治療室、3間社工室，以及圖書館、會見室、教員室及禮堂等，亦會提供多用途場地及其他附屬設施。

建造工程料需4年

至於擬建的輕度及中度智障兒童學校校舍樓高5層，設有24間課室、3間小組教學室、4間特別室、6間言語治療室、2間職業治療室、5間社工室，以及圖書館、會見室、教員室及禮堂等，亦會提供多用途場地及其他附屬設施。至於宿舍部份則設有可容納80名中度智障兒童的多個睡房及溫習間、1間電視室/休息室、1間飯堂/多用途室、1個廚房等，以及其他附屬設施。教育局指，計劃按既定機制，於2021至22立法會年度向立法會提交擬議工程計劃的撥款申請，料建造工程需時約4年。

教育局補充指，建築署已於設計階段進行初步環境審查，並會在與工程承建商簽訂的合約內訂定條文，要求承建商執行環境緩解措施，嚴控施工期間的噪音、塵埃及排水情況，以符合環境保護署既定的標準和準則。

此外，局方指擬建校舍設計已加入多項綠化措施，包括在天台及戶外建設綠化區，以及在部份樓層增建花槽栽種植物以美化校園。工程顧問團隊在設計新建校舍的整體佈局及建築時，已考慮附近環境的景觀及通風，並於部份樓層設立綠化平台，以增加天然光及空氣流通。而新校舍內亦會設有私家車泊車位、的士/私家車停車處及學校巴士停車處，車輛毋須使用路邊停泊，局方預計新校舍啟用對附近交通的影響不大。

前李惠利校舍用地早年曾爆發爭奪戰

前李惠利校舍用地早年一度爆發爭奪戰。2013年，政府將前李惠利校舍南面佔地約0.88公頃的地皮改劃成「住宅(乙類)」，並納入賣地計劃。本身擁有北面地皮的浸會大學一直有意將南面地皮收歸所有，用作興建中醫教學醫院，得知政府計劃後感到不滿，而城規會在諮詢期間收到的意見，大部份反對興建住宅。最終政府於2014年「跪低」，將有關地皮剔出賣地表，建議還原為「政府、機構或社區」用途。2018年，教育局宣布將前李惠利分校校舍的部份位置，興建兩間新特殊學校校舍，並接受合資格申辦團體申請。2019年，浸會大學宣布前李惠利校舍北部地皮，興建全新學生宿舍及教學綜合大樓，預計可新增1,726個宿位，最快將於2023/2024學年落成。