第二人生｜工作狂患乳癌　康復後教八段錦　籲港人放慢生活節奏

左腳開步、曲膝下蹲、兩手伸展向天，每一下要均細柔長，乳癌康復者Milky示範着八段錦的動作。過往是機構中高層的Milly，曾與很多都市人一樣每天工作至上，生活匆匆忙忙，直至多年前患上乳癌，她才明白到是時候要停下腳步。八段錦聽起來似是「長者運動」，但要做到精髓，並非一味只靠練習動作，更要放下固有的生活態度和執着。Milky現時在香港癌症基金會中擔任導師，以過來人身份向其他癌症患者教授八段錦及易筋棒課程。



50歲的伍妙奇（Milky）過往在醫療機構任職中高層，約八年前她洗澡時摸到胸部有硬塊，經醫生檢查後被確診患上乳癌。雖然從未料到會患上癌症，但Milky指當時並沒擔心太多，反而很快便冷靜下來，積極尋求不同資訊和治療方案。最後除了切除淋巴的手術，Milky還要接受化療、電療等，加上多年的藥物治療後，她終在本年5月完全康復。

從前食無定時 生活節奏緊張

「以前我係一個『好快』嘅人，每日啩住好忙碌，成個人冇停落嚟。」Milky透露，她過往的生活節奏緊張，常常工作至「天昏地暗」，不斷喝咖啡提神之餘，又不時一日只吃一餐，「就算擺咗個麵包都只係一直擺到夜晚......諗返其實生病都係有原因。」身邊的同事要與她同步工作，都會感到壓力。但在確診後，她意識到這樣的生活不能繼續，心路歷程有很大轉變，「開始多咗留意身邊事物，學識咗有啲嘢係要放慢，最後做到就可以。」

Milky希望學員能增強信心，並培養內在的平靜、正面的生活態度。（呂諾君攝）

育有兩子的Milky表示，早年在懷孕期間因過於「輕磅」，醫生已建議她練習八段錦。當時她買了書本自學，但在兒子出生後便沒再繼續。確診乳癌後，她開始參與了到香港癌症基金會的身心靈健康課程，再次接觸八段錦，其後她又義務擔任課堂助教，更於2016年考取證書，成為正式導師，現時教授的課程有八段錦及易筋棒運動。她認為，八段錦有助改善呼吸、神經及循環系統等功能；而易筋棒運動主要活動上半身及腳踭等關節，整套課程教導學員配合呼吸伸展筋健，有助紓緩身體上的痛楚。

練習氣功培養內在平靜

除了一般的課堂，Milky亦會帶學員參加香港健身氣功全港公開賽，但得獎並非參賽目的，她更希望學員能增強信心，並培養內在的平靜、正面的生活態度，「要喺一列成十個裁判面前打完成套動作，可以將少少嘅壓力化為動力，個滿足感好好。」相比過往對同事十分嚴格，現時的Milky反而愛「Hea」，「我同佢哋講，錯咪錯囉，最緊要係一齊開心。」她又呼籲一眾女性，要好好照顧和愛惜自己，及早留意自己是否有乳癌症狀，「其實身體好多時有畀訊息，只在於我哋有冇收到，停落嚟慢少少，知道有問題發生就要多啲留意。」

Milky呼籲一眾女性，要好好照顧和愛惜自己，及早留意自己是否有乳癌症狀。（呂諾君攝）

乳癌已連續多年成為本港婦女最常見癌症，2018年女性患乳癌的新症個案超過4,600宗，過去10年累積升幅達56.8% 。為響應國際乳癌關注月，香港癌症基金會於每年10月都會開展關注乳癌教育暨籌款活動 - 「癌症基金會粉紅革命」，喚醒公眾關注及認識女性乳房健康，以及為相關的免費乳癌支援服務籌募經費，支援受乳癌影響的人士。活動詳情可參考以下連結：https://www.dresspinkday.com/zh/home-zhtw/