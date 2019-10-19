【東區街道故事】電氣道街名一睇知點解　油街啲油原來唔食得！

編按：香港電力的歷史由1889年開始，當時第一間發電廠位於灣仔大道東的山邊，亦即現時的永豐街。當時的老舊發電機主要供電給水泵以泵水到山頂給居民，而發電廠門口的一支電燈，因當時屬先進設施而不時引來民眾圍觀。電燈不需點火就可照明，令人覺得安全，於是有錢人亦希望可在家中安裝電燈，令電燈公司決定擴張供電範圍。 1896年電燈公司於雪廠街興建新發電廠，供電給用戶以及旁邊的雪廠製雪。其後香港大酒店於1900年起使用升降機，是香港首幢使用升降機的建築物，其電力亦是由雪廠街發電廠供應。至1910年，香港已有1萬個電力用戶，可見電力使用範圍擴展，而籌建大型發電廠的需要亦愈來愈大。

北角電氣道曾經是發電廠的所在地，因而得名。（香港公共圖書館圖片）

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事實上，發電機的結構，亦日新月異，1889年（光緒十五年）的發電機，到了1896年（光緒二十二年），已成古董，1910年（宣統二年）的發電機又改進了很多，把1896年（光緒二十二年）的發電機給淘汰了。電力的應用，從最初的用於消費方面，漸而發展為用於生產方面，很多機器需要電力進行生產，因此用電量不斷增加，並且需要更多的動力用電。電燈公司在此前提下，便要覓一地點，擴大發電廠，使其能供應更多的電力，以滿足各方面的需要，同時更要購買最先進的發電機。

當時，電車公司已經成立，電車正在香港的主要街道上行駛，初期由於電燈公司的發電量有限，不能供電車所需，故電車公司的用電，是由電車廠內發電提供的。電車公司自行發電，成本極高，它亦希望電燈公司能提供足夠電力。電燈公司遂擴大發電廠，購置新的發電機。當時，港府正在全面修築全港道路，主要的築路計劃是將東區的道路築至筲箕灣和柴灣，因為這是和電車公司的發展相配合的。當時電車只到銅鑼灣為止，而電車路主要是從銅鑼灣到西營盤，還未向東區伸展，因為東區的道路還未開闢好。由於要築路，就要開山劈石、移山倒海，當時開築的道路，主要是英皇道，這條路是將北角的主山削去山坡而築成的，並將山泥和山石，推向海岸，填成陸地。

初期自銅鑼灣築路至筲箕灣，一方面是為電車鋪路軌，另一方面是為汽車開馬路，但當時所闢的馬路是十分狹窄的，因此電車路軌，只屬單軌，即只許一輛電車駛向東區，到了北角迴旋處再向西返回銅鑼灣。現時英皇道的雙軌電車路，是很後期才鋪的，但雖屬如此，近銅鑼灣那一段的地段，已填平了很多土地。

電車公司過去曾自設發電廠，發電給自己的電車使用。圖為當時位於灣仔的電車公司發電廠。（香港公共圖書館圖片）

當時供發電用的燃料，是煤而非後期的石油，既然要大量發電，就得要大量使用煤炭。煤炭如同石頭，體積大、比重也大，故發電廠的新址，必須有較多的地方用以儲存煤炭。同時，煤炭是由貨船運來香港的，故發電廠必須有「海權」，就是要有自己的碼頭，以便從輪船運來的煤炭能迅速運到電力廠內的煤倉內。在1913年，即民國初年時的香港，有此兩大先決條件的地方，實在不多，比較過後，發現只有現時電氣道的海旁地帶最為理想，因此就請政府撥地在該處建新電力廠。

新電力廠在1915年興建，這座電力廠是當時中國地區最大的電力廠。廠房的面積，佔地二萬五千呎。這一塊地，並非完全平坦的地段，在建築之前，必須自行築堤填平海灘，在海上築碼頭，以及進行各種基本建設。

同時，電力廠是需要冷水來冷卻機器的熱度的，冷水又必須用淡水。當時香港人口增加，水塘儲水有限，不容易供應太多的淡水給電力廠作冷卻之用，故又要解決冷卻用水的困難。

由此可見，電氣道的電力廠並非只建廠房及運來機器那麼簡單，它是在一處荒蕪的海邊，填海、築碼頭、建污水處理系統、尋找冷卻用水的水源、建倉庫儲煤，然後才到建廠及安裝發電機。工程之龐大，不下於後來興建的南丫島發電廠。

負責設計電氣道電力廠的工程師，名為李柯倫。李柯倫對冷卻用水的設計，是用井水代替自來水。他在廠地上，開鑿四口大井，井深四十呎，他原先認為該處從前山邊有溪水流至電氣道出海，在該處打四口井，井內的水會是淡水，誰知水井中的水全部都是鹹水。因此他設計了一間「海水化淡廠」，將井中的水泵進蒸氣爐內，使之蒸發成淡水，然後將淡水冷卻存於水池內，以備冷卻機器之用。嚴格說來，這是香港第一間「海水化淡廠」。對於淡水和廢料的處理，則是建一條海底大溝渠，直伸到海底去，把污水和廢物從地底溝渠通出大海，以免污染附近的土地。

北角電氣道曾經是發電廠所在地，因而得名。（香港公共圖書館圖片）

這間發電廠是分期完成的，1920年時，已開始供電，然後一邊生產一邊建設，隨著香港的發展而添置發電機，增加發電量，直到1939年底，整個廠房工程才算完成。

當時李柯倫設計電氣道電力廠的結構，是用工字鐵和鋼鐵作支架，然後加三合土建成。這和當時一般建築的建築法都不一樣，故使用鋼鐵的數量極多，整個廠房，用鋼鐵達三千噸。

1935年，當局將英皇道擴闊，並將電氣道開闢成正式的街道，電力廠又在該處興建工人宿舍，電氣道的規模才告完成。那時，一家石油公司亦在電氣道海旁建築倉庫和碼頭，而政府亦在該處建一物料管理處。電氣道有一條橫街，通出英皇道，這條橫街面對石油公司的碼頭和倉庫，因此名之為「油街」。當1941年日軍將進攻香港的時候，這個地區已被列為「軍事區域」，因為這裏是電力供應中心，是石油倉庫，是政府物料貨倉所在，故海旁地帶及海面，均由軍隊守衛。

（以上是《香港東區街道故事》的內容節錄）

書名：《香港東區街道故事》，作者：魯金。（三聯出版社提供）

作者： 魯金

原名梁濤，香港著名報人、作家。七十年代起，以筆名魯金、魯言及夏歷，為報章、雜誌撰稿，同時出版了一系列環繞香港題材的著作，包括地方掌故、民生習俗、街道考源等。由於文字通俗，內容豐富，故廣受讀者歡迎。除寫作外，亦經常進行地區考察，及出席不同學府及團體的講座，對推動香港歷史文化的普及，貢獻良多。

出版社：三聯出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。