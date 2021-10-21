香港猶太電影節下月舉行　兩指定場地上映32部作品

香港猶太電影節（HKJFF）將於下月13日至21日舉行，共放映32部劇情長片、紀錄片和短篇電影，分別於亞洲協會香港中心及高先電影院舉行，門票於10月中旬在官方網站發售，獲選電影的主題反映猶太歷史、宗教、政治、猶太人和以色列生活。



今年的開幕電影《Neighbours》將於11月13日在高先電影院上映，講述1982年敍利亞庫爾德男孩塞羅（Sero）遭遇邊境戰爭和反猶太復國主義言論的故事。（香港猶太電影節圖片）

去年受疫情影響，香港猶太電影節改為線上舉行，今年主辦單位將活動回歸戲院，在下月13日至21日期間，分別於亞洲協會香港中心及高先電影院放映32部劇情長片、紀錄片和短篇電影。今年的開幕電影《Neighbours》將於11月13日在高先電影院上映，講述1982年敍利亞庫爾德男孩塞羅（Sero）遭遇邊境戰爭和反猶太復國主義言論的故事，電影由瑞士人馬諾‧哈利勒（Mano Khalil）執導，靈感來自於其苦樂參半的回憶及當前敍利亞的情況，《Neighbours》更獲得2021年上海國際電影節最佳電影提名。

熱門喜劇《Shiva Baby》於2020年獲得阿德萊德電影節最佳故事片。（香港猶太電影節圖片）

除了《Neighbours》，2020年獲得阿德萊德電影節最佳故事片的熱門喜劇《Shiva Baby》，以及於2020年以色列電影頒獎典禮獲得最佳導演、演員和劇本獎殊榮的《Here We Are》亦將於亞洲協會舉辦的香港首映中上映。

首次與香港法國電影節合作 高先電影院辦法國電影之夜

今年香港猶太電影節首次與香港法國電影節合作，於11月18日在高先電影院舉行法國電影之夜，放映的電影包括奧蕾莉‧薩達（Aurélie Saada）導演最新執導的電影《Rose》，以及由獲獎女演員Sandrine Kiberlain執導，靈感來自巴黎二戰時期的《Une fille qui va bien》。

香港猶太電影節成立於2000年，是亞洲首個放映關於猶太民族的電影節，多年來不斷引入創新項目，包括在社區與學校舉辦一次性活動。香港猶太電影節得到本地企業及機構、外國領事館、文化辦事處和香港商會的支持，吸引了廣泛的觀眾，電影節超過三分一的觀眾為非猶太裔的電影迷，其他支持者亦包括歌德學院及波蘭總領事館。