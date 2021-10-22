比魷魚遊戲更殘酷　新移民懷孕打工遭歧視整蠱：困凍櫃句半鐘險死

近年網上言論趨偏激化，令新移民被歧視現象更普遍。有新來港的年輕女性，懷孕三個月後出外賺錢養家，任職超巿收銀期間凌晨加班搬貨，竟遭男同事故意關上凍櫃門1.5小時，獲救後發燒緊急入院治療，上司經翻查閉路電視證實男同事犯案，最終因上司息事寧人，她辭職不再追究，更患上嚴重抑鬱須長期服藥。今日(22日)會見新移民傾聽苦況的平機會主席朱敏健表示，已向政府建議循四個方向立法，初步反應正面，料最快明年底立法修訂現行法例。



平等機會委員會主席朱敏健(上圖右二)今日在社協辦事處會見新移民人士，了解他們在本港被歧視的情況。(莫家文攝)

平機會主席會見新移民聽取在港實況

香港社區組織協會與一批新移民人士，今日(22日)在深水埗社協辦事處會見平等機會委員會主席朱敏健，了解新移民來港後遭本地人歧視的情況。現年30歲的曾小姐在內地任職文工作，結織當時的丈夫結婚懷孕，兒子出世後剛滿月，她便由內地來港與丈夫團聚，原打算一同打工養家，詎料來港始知丈夫不事工作且染有不良嗜好，全家重擔落在她一個人身上，她曾做過洗碗、搬垃圾以至餐廳服務員，屢遭本地同事歧視，丈夫卻懶理事事向她伸手，她忍無可忍辧理離婚手續。

當年一個人在港的她，仍要賺錢養家，其間曾到一間連鎖超巿任職收銀員，遭其中一名男同事處處針對，只要求她一個人搬走垃圾或加入額外工作，當時她仍不以為然，直至她懷孕3個月時，在超巿深夜收巿後凌晨加班，她獲安排將雞翼、豬扒等凍肉推車入凍櫃，突發現櫃門中途關上，結果1.5小時後才被另一名女同事發現開門救出，其時她已發燒至42°C緊急入院，經休養一段時間後病癒復工，原以為是一場誤會，該名男同事卻突然向她請食飯表明「我做咗一件事，要同你講對唔住，希望你唔好怪我。」其後男上司事後向她表明，經翻查閉路電視後，證實是該名男同事關上櫃門，才恍然大悟其新移民身份遭惡意針對，她見上司不欲將事情鬧大，最終黯然辭職未再追究。曾小姐坦言曾因為長期在港的不如意患上嚴重抑鬱，服食過兩樽安眠藥企圖自殺，最終要入院洗胃，現時定期到精神科覆診，認為本港對新移民歧視的情況，令她透不過氣來。

遭同住奶奶揶揄來港團聚搵快錢

另一名來自雲南的阿妍，與丈夫育有一子，來港團聚後與奶奶同住，卻因內地身份遭對方歧視，甚至惡言相向，例如她要求兒子每次見到對方要叫「嫲嫲」，對方視而不見，甚至發難稱「我唔要聽你呢啲大陸話。」當她主動在家做起所有家務，抹地洗衫摺衫一腳踢，對方卻聲言：「唔洗你做，你哋大陸人做雞先嫁過嚟，你唔以為對我好就得，你就係想攞着數。」她聞言感到傷心，亦對丈夫無意調停感到心淡，最終雙方離婚收場，在港深深感受到本地人對新移民毫無理由的惡意，「我對你唔好係攞着數，我對你唔好係唔孝順，個種感受係好痛苦好偏見。」

社協副主任施麗珊表示，即使新移民沒有與任何人衝突，欲無端被人仇視辱罵，部分原因與有人在網上留言煽動中港仇恨有關，認為應盡早修訂《種族歧視條例》，對從內地來港的新移民或對中國公民作出歧視行為正式定義為種族歧視。她又倡議將種族平等的概念融入本地幼稚園、小學教材，從成長期消除歧視觀念，讓新移民加快融入社會。

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最快明年底立法修訂種族歧視條例

平機會主席朱敏健表示，平機會已就歧視新移民的行為完成內部法律研究，撰寫成報告後提交政府，提出立法規管的四大方向，包括在現行條例加入增補條文，由以往限制因種族、世系、血裔而作出歧視、騷擾、中傷行為即屬違法，加入族內歧視亦算犯法；其次是正式在條文訂明如果因居民身份不同而遭歧視即屬違法，包括涵蓋新移民、來港旅客或持工作簽證來港人士遭歧視的個案；第三是加入來源地歧視，若一個人來自內地不同城巿遭到歧視亦屬違法行為，平機會更參考南韓及加拿大等地反歧視法例，其中南韓2017至2018年立法監管首爾，若非首爾的居民到該地工作遭歧視排儕便算違法；最後是建議新移民受害人不願出庭舉證的歧視性案例中，賦權予平機會收到舉報後主動調查及搜證，當有足夠證據便可進行法律訴訟。

朱敏健表示，政府收到法律研究方向性報告後反應正面，內地及政策事務局長曾國衞日前向立法會交待有關方面的進展，最快可於明年底完成立法，平機會再配合法例加強宣傳及教育工作，用時間扭轉本地人歧視新移民的情況。