藝術家以紙箱創作　仿模型玩具包裝盒說歷史　盼古董「平民化」

不少人以為古董是有錢人的玩兒，其實在荷李活道有一條古董街，古董店林立，可看盡香港古今中西文化。有機構近月與數間古董街內的店舖合作，聯同香港藝術家以嶄新方式呈現古董獨有的文化底蘊和特色，希望能透過藝術品重塑古董在大眾心中的固有印象，協助大眾揭開古董店的神秘面紗。



南豐集團自啟動「世界之約」計劃後，推廣可持續「韌性城市」概念，推出從不同角度帶領大眾學習觀察生活中的細節，感受與社區的連結。最近的《走近－荷李活道貮》便是集團「世界之約」第七部曲－與古物文化之約的其中一個活動。活動由集團與策展單位MUSTHAVEKEYS合作，邀請六位香港藝術家透過對古董及荷李活道的想像及了解，融入不同的元素創作，於上環Nan Fung Place及荷李活道四間古董店及五個展覽場地中展出其展品。

石家豪是活動其中一位受邀的藝術家，他的展品以古董店永興行和乾馨唐的特點作為設計藍本。開始創作前，他親身拜訪合作的古董店，亦沿着展覽社區地圖走進荷李活道。

石家豪是活動其中一位受邀的藝術家，他的展品以古董店永興行和乾馨唐的特點作為設計藍本。 （李澤彤攝）

石家豪憶述，踏入永興行後，引起他注意的並非琳瑯滿目由陶瓷製成的精美古董，反而是在店舖一旁由舊紙箱堆疊而成的一個儲物角落。「我見到有啲紙皮箱搭紙皮箱，上面係放一啲有關拍賣紀錄同陶瓷相關嘅書」。這些紙箱令他想起9年前曾舉辦的工作坊，他的創作以工筆畫為主，由於此活講求技法工整細緻，在數小時的工作坊難以讓參加者有完整的體驗。

石家豪希望透過紙箱創作，加入青花和彩瓷等象徵中國傳統的元素，呼應店舖內其他的古董，融合整體環境同時，亦能成為另類的裝飾品。（李澤彤攝）

在苦惱之際，他想到自己的工作室位於工廈，每天都見到不少載滿貨物的紙箱，他便想到以壓克力顏料及毛筆在紙箱上進行創作，以簡化工筆畫。這個概念亦延伸至這次活動中的藝術創作，石家豪希望透過紙箱創作，加入青花和彩瓷等象徵中國傳統的元素，呼應店舖內其他的古董，融合整體環境同時，亦能成為另類的裝飾品。

另一家古董店乾馨唐的古董是以人型陶像、佛像及一些古時陪葬品為主。眾多種類的古董令人猶如置身博物館。石家豪認為，古董店多數只把古董文物放在店內，旁邊鮮有註釋，對古董認知不多的人亦會因此卻步，就算感興趣也不敢踏入店家。

打破人們對傳統文化及工藝品固定印象

為了拉近人們與古董的距離，石家豪為乾馨唐設計展品時，着重思考如何描述古董，令人們更易理解。最終，他想到可以把紙箱設計作為古董的包裝，把它們的來歷猶如貨品資訊般以圖案畫上。石家豪把其中一個來自漢朝的陪葬古董「漢式樂居」仿以模型包裝，把樂居的配件畫在紙箱上，讓觀看者能更清楚古董的資料，「我覺得用一啲比較新嘅方式，例如包裝成玩具咁，可以令人易啲入手」。

石家豪希望透過展出不同的藝術展品，協助大眾細味歷史文物，令更多人願意走入古董店。「我想令藝術品可以成為一種將古代文物／傳統藝術翻譯成現代語言嘅手法，協助重新呈現文物嘅故事，令人更易理解。好似將啲文言文透過藝術表達成為一套電影，令人更易入手，願意去接觸，繼而產生興趣」。

南豐集團「世界之約」代表袁嘉駿（左）及虞樂謙（左二），以及策展單位MUSTHAVEKEYS代表陳芍君（右二）及張耀輝（右），均希望展覽能作為一個切入點，讓大眾重新認識古董。（李澤彤攝）

策展單位MUSTHAVEKEYS代表認為活動能發掘出藝術不同的可能性，古董以往被大眾認為是神秘物品，沒有機會深入了解。活動為人們提供契機，讓更多人認識有價值的古物。籌備活動期間，藝術圈人士亦會與古董行業者交流，透過藝術家之手打破人們對傳統文化及工藝品的固定印象。

籌辦展覽的南豐集團「世界之約」代表則希望透過活動令市民更了解古董與社區的關係，並非如想像般遠，以新穎及現代化的手法傳譯古董，令人們願意踏出第一步，親身接觸古董。

《走近－荷李活道貮》

地點：Nan Fung Place、乾馨唐、如壹藝術館、瀚明及永興行

日期：10月11日至11月14日

