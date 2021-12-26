極殘忍｜倉鼠入膠罐加袋密封棄垃圾房致3死　義工：3個月內第3次

西灣河一個商場的垃圾房，自今年9月起便三度發現有人將倉鼠當垃圾棄掉，今月24日平安夜當日更發現多達10隻被遺棄，當中有4隻被放入一個有蓋膠罐密封再外加紅白藍膠袋，導致其中3隻懷疑缺氧喪命，有尚未斷奶的幼鼠爬到已死母鼠身上找奶水充飢，目前正由動物義工逐一安頓倉鼠後再開放領養，強調倉鼠再小也是生命，即使棄養亦可求助動物機構，而非當垃圾棄置。



商場職員三度發現棄養 最近一次為平安夜

發生遺棄倉鼠的地點位於西灣灣興東商場的垃圾房內，第一次遺棄事件發生於9月初，當時有商場職員發現有人將2隻倉鼠連籠用紅白藍膠袋包好，棄置於垃圾車中，幸職員及時發現後救起，由職員自行撫養，再過不久再發現有人以同樣方式棄養一隻倉鼠，遂向動物義工Billie求助，由對方安排領養。

至今月24日平安夜下午時份，有職員在垃圾房內發現一個密封紅白藍膠袋，職員打開袋內，發現一個鼠籠及一個密封膠罐，各自安置4隻及6隻倉鼠，品種屬小灰霸及布丁，當中膠罐內2隻成年倉鼠及1隻幼鼠懷疑缺氧下當場死亡，其餘3隻幼鼠，部分竟不知母鼠已死，還想爬上母鼠身上喝奶水充飢，最終職員再次通知動物義工Billie到場處理。

義工Billie到場後，將生還的7隻倉鼠救走，其中4隻約4個月大的倉鼠已安排熱心巿民領養，其餘3隻約一星期大的幼鼠，則有待日內觀察其健康狀況，日後再開放領養。

她直指，商場內沒有任何銷售倉鼠的商舖，懷疑是居住附近的住客惡意遺棄，批評主人將倉鼠封死在紅白藍袋及膠桶後丟棄，做法太殘忍，強調倉鼠身型再小，生命不是垃圾，若力有不逮可聯絡動物組織接手跟進，而非胡亂棄於垃圾房，棄鼠變殺鼠。