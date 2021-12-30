大掃除「樂活一站」推登記優惠　預約比去年同期多一倍

歲晚將至，家居大掃除服務的需求增加。僱員再培訓局的「樂活一站」每年均會推出農曆新年大掃除服務，今年按地區及服務時段收費，助理時薪介乎$120至$150，比疫情前的時薪約多了$5。為鼓勵僱主及早登記及使用服務，再培訓局於今年12月1日至2022年1月31日推出優惠及抽獎，反應熱烈，目前已有1,500個預約，比去年同期多一倍。再培訓局表示，疫下已向助理制訂基本防疫指引，例如入屋需要洗手、量度體溫及更換衣物等，至於助理是否需要已完成新冠疫苗接種或提供有效的核酸檢測結果證明，則視乎僱主有否要求。



僱員再培訓局的「樂活一站」每年均會推出農曆新年大掃除服務，今年按地區及服務時段收費，助理時薪介乎$120至$150，比疫情前的時薪約多了$5。（黃寶瑩攝）

僱員再培訓局「樂活一站」每年均會推出農曆新年大掃除服務，反應踴躍，上年度收到約2,200個大掃除空缺，最終成功配對2,000個，填補比率達9成。今年度提供轉介服務的「樂活中心」共有5間，截至2021年12月底，約有650名助理登記參加農曆新年服務，視乎工作地區及服務時段，助理的建議時薪介乎$120至$150，比疫情前的時薪約多了$5，越接近農曆新年收費將越貴，最終薪酬及清潔範圍由僱主及助理自行商議協定，僱主另須為助理購買勞工保險。

僱員再培訓局高級服務經理（就業服務）龔書致表示，疫下已向助理提供基本防疫指引。（黃寶瑩攝）

疫下向助理提供基本防疫指引

僱員再培訓局高級服務經理（就業服務）龔書致表示，疫下已向助理提供基本防疫指引，例如入屋需要洗手、量度體溫及更換衣物等，同時亦提醒僱主需要留意自身的身體狀況。至於助理是否需要已完成新冠疫苗接種或提供有效的核酸檢測結果證明，則視乎僱主要求，再培訓局會根據其要求作出相應配對。

本地家務助理需求增多

40多歲的阿兒有10年全職家務助理經驗，由於需要成為全職母親，她由銷售員轉型成為工作時間較彈性的家務助理。她形容疫情下僱主更注重清潔，工作量也增加，加上外傭來港需要到酒店隔離，間接令本港家務助理的需求增多，「啲僱主話難book到酒店」。此外，阿兒指約有一半僱主要求助理完成新冠疫苗接種或提供有效的核酸檢測結果證明，助理一般會在大掃除過程中配戴口罩，以及以1:99漂白水清潔家居。以一星期工作五天計算，阿兒現時月入平均可達1.5萬至1.6萬元。

阿兒示範如何抹窗及清潔抽油煙機，她指抹窗時必須注意安全，會先檢查窗戶是否穩固，如有墮窗風險，會向僱主匯報，並建議先進行驗窗才另約時間清潔。清潔時，頭及身體均不能伸出窗外，手未能觸及的位置，則會以窗刮輔助。至於清潔抽油煙機前，會先鋪上報紙，並測試機件是否正常運作，然後才開始以清潔劑噴洗扇葉，外層則以海綿由上而下清潔，再以牙刷清洗邊縫，將油杯徹底洗淨後，套回原本位置，便完成整個清潔程序。

下月網上登記可$388享4小時大掃除服務

為鼓勵僱主及早登記及使用服務，再培訓局於今年12月1日至2022年1月31日推出優惠及抽獎，僱主於2021年12月或2022年1月經網上登記，可以分別以優惠價$288及$388享用4小時大掃除服務，兼享免費勞工保險，每個時段的名額各588個，額滿即止。再培訓局形容，優惠推出後反應踴躍，12月的登記優惠已額滿，目前已收到1,500個預約，比去年同期多了一倍。