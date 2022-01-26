明愛婚姻體檢App再升級　增四大功能包括「拍拖地圖」助回復甜蜜

每段婚姻關係中，或多或少都有些難以啟齒的問題，近年婚姻輔導服務發展至線上，簡單用一部電話便可接受免費婚姻諮詢服務。香港明愛家庭服務今日（26日）舉行發布會，公布其「婚姻體檢」應用程式推出2.0版本，將增加4大功能幫助修補婚姻，另根據App收集的數據顯示，發現近年在疫情下，夫婦缺乏共同生活體驗以及甚少出外活動，而且不會討論及分享，令婚姻容易出現問題。



每段婚姻關係中，或多或少都有些難以啟齒的問題。（網上圖片）

香港明愛家庭服務於2018年推出全港首個以婚姻健康檢查為主題的手機應用程式「明愛婚姻體檢1.0」，讓市民可以自行檢視自己的婚姻健康程度，並可接受免費婚姻諮詢服務。過去4年，婚姻體檢App錄得超過8,000次下載，以及3,000人次填寫婚姻體檢問卷，逾400人經程式而接受資深社工提供的免費婚姻諮詢服務，「明愛婚姻體檢1.0」的問卷數據亦發現，本地夫婦共同活動得分偏低，反映夫婦缺乏共同生活體驗。疫情前，香港的已婚人士普遍缺乏共同興趣，很少一同參與興趣活動，疫情下，夫婦出外活動更形稀少，而且甚少討論、計劃和分享。

由於應用程式大受歡迎，故明愛推出2.0升級版。「明愛婚姻體檢® 2.0」承接了上一個版本的功能，內置了婚姻關係檢查、夫婦體驗活動精選、婚姻培育資訊等，完成關係檢查後，如分數顯示為有婚姻困擾，可以登記免費電話諮詢服務。在再升級的版本中，明愛希望更着重鼓勵夫婦重視婚姻生活的「體」和「檢」，前者指兩人間應參與各種體驗活動，積極發掘共同興趣，例如參加由明愛主辦的各項婚姻培育活動，包括夫婦歷奇、瑜伽、禪繞，密室逃脫等；後者則指兩人應定期檢查婚姻關係，如有需要應及早求助專業人士意見，接受婚姻輔導化解危機。 此外，明愛為支援有孩子的父母持續滋潤婚姻關係，推出更多專為爸媽設計的夫婦活動。

「明愛婚姻體檢® 2.0」的Logo。（「明愛家庭服務」提供圖片）

為方便使用者，明愛新增了四項新功能，包括加入網上報名及繳費功能，令市民隨時報名登記，使用者亦可儲積分換禮物；其次加入「拍拖地圖」及「婚姻預期」，前者讓使用者可以上載難忘的拍拖地點分享喜悅，後者會在使用者的重要節慶日子給予提示和建議，不會錯過兩人的甜蜜時光。

年輕夫婦婚姻觸礁 學雙人瑜伽反思二人關係

Sam與Eunice兩人結婚7年多，婚姻生活中出現不少磨擦，例如Sam發現婚姻狀況「唔work」，由原先的小爭吵、冷戰慢慢逐漸出現「離婚」等字眼，Sam回想以前甜蜜拍拖的時光，結婚後竟弄巧反拙，想修補關係卻無從下手，於是決定尋求專業人士的幫助。

Sam參加了由明愛主辦的婚姻輔導班，輔導後他明白自己並不習慣由獨處變為二人生活，也不懂得體諒及包容太太，現在的他學會欣賞對方。Sam表示，參加婚姻輔導需要很大勇氣，「以前會覺得兩夫妻嘅事畀人知會好無面，但行出第一步後，發現係有價值同有需要。」

輔導過後，Sam和Eunice也決定繼續參加一些婚姻培育活動鞏固關係，於是參加了去年6月舉行的夫婦瑜伽班，經歷四個晚上，二人的關係竟出現「突破性」的轉變。二人本身對瑜伽認識不深，起初只抱有「鬆下筋骨」的想法，後來兩人發現瑜伽能令彼此的滿足感大增，Sam形容，太太有不少動作需要他輔助才能完成，令他明白到二人關係需要互相支撐，Eunice更指，「我哋一齊撐住、拉住去完成動作，令到兩個人一齊緊嘅感覺好強。」

Eunice在婚姻輔導過後也有所反思，她形容丈夫愛用行動表達愛意，而她則着重優質的相處時光，了解到二人都深愛着對方，只是對愛的表達方式不一樣，便真正懂得欣賞對方。