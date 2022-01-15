離婚及再婚普遍　再婚婚前輔導有助加強準新人信心

香港離婚及再婚的現象漸趨普遍，根據政府統計處的數字，在2020年登記結婚的數字中，有23.4%屬於再婚。明光社今日（15日）舉行再婚婚前輔導研究發佈會，總結由學者為再婚人士進行婚前輔導的成效評估。研究發現再婚婚前輔導服務有效提高了服務使用者對再婚的信心，目前本港再婚人士的婚前輔導並不普及，應加以推廣，使更多有需要的伴侶受惠。



婚前輔導的目標除了幫助準新人為再婚作好準備，也需要幫助他們考慮清楚是否適合結婚。（資料圖片／林朗天攝）

為30對準新人提供再婚婚前輔導

明光社於去年共為30對準新人提供再婚的婚前輔導，他們的其中一方或雙方是離婚人士，當中約一半人有基督教信仰。中大社會工作學系專業顧問劉玉琼博士及其團隊於去年2月至11月期間，採用了量性研究（52人參與）、質性訪談（50人參與）及實地觀察（6人參與）三個研究方法，為明光社再婚的婚前輔導成效作出評估，有關研究於今日(15日 )公布。

劉玉琼指出，研究結果顯示，再婚婚前輔導服務有效提高了服務使用者對再婚的信心，而服務有助增加自我及對彼此的了解，並有助化解衝突、改善溝通。此外，服務有助使用者反思從前、放下過去的包袱，以進入將來的家庭生活等，而當中的性格測試可幫助服務使用者清楚了解彼此的異同，有助化解雙方相處中的誤解。不過，劉亦指出，服務中只有五節的輔導次數不足，未及處理所發現、深層次或突發的問題，建議按服務使用者需要增加。

助準新人了解對婚姻期望及再婚動機

研究團隊建議，再婚婚前輔導的服務，核心內容應包括檢視過往離婚或親密關係的經歷、性格分析、繼子女和前配偶的關係與親職配合，同時應設立線上再婚婚前講座，讓服務使用者在第一節輔導之前自行觀看。團隊續指，雖然成效指標是幫助準新人建立美滿婚姻，但為了防止不幸婚姻，幫助服務使用者三思也應是其中一個服務成效，而再婚輔導的宣傳日後亦需加強。

明光社事工顧問傅丹梅在會上分享時指出，婚前輔導的目標除了幫助準新人為再婚作好準備，也需要幫助他們考慮清楚是否適合結婚，或在現階段結婚，當中特別需要考慮子女是否已預備好進入再婚家庭。而為再婚人士而設的婚前輔導，重點是幫助一對準新人了解雙方對婚姻的期望及再婚的動機，檢視前段婚姻的未了之事及影響，了解雙方性格的差距，改善溝通及處理衝突的方法等等。她又指，該社已將這些技巧及知識編輯成一套婚前輔導手冊，並免費派發予社福界人士同工，盼望能作為參考，為香港的離婚再婚家庭獻上一分力。