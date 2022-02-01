血庫僅餘3天存量　紅十字會新春期間送「補鐵福袋」籲市民捐血

今天（1日）是大年初一，疫情肆虐下，市民的新年活動受限，但仍可在農曆假期期間做有意義的事。現時香港的血庫存量僅餘約3日用量，處於極低水平，不足以應付全港醫院每日所需。香港紅十字會輸血服務中心指，血庫緊張，呼籲市民能在新年間事先預約前往捐血，以便控制人流，減少感染風險。有現役港隊運動員表示，有心人士不必猶疑，直接前往捐血站便有專人協助判斷是否合適捐血，呼籲市民「唔使估下估下，想嚟就嚟」。



香港紅十字會輸血服務中心日前表示，現時血庫存量處於極低水平，僅得約三至四日存量，故緊急呼籲市民盡快前來捐血。血液收集量受疫情影響，自今年1月初以來持續偏低，近期每日更不足300包，惟醫院每日所需卻至少500包份量，現時存量明顯不足以應付日常所需。惟公立醫院正值服務高峰期，急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液救治病人，患有地中海貧血及血癌的病人，每天亦需要足夠血液及血製品治療，故中心呼籲市民能藉著新年假期到捐血站捐血。中心指，大部分捐血站於農曆新年假期均如常開放，市民能經預約後前往捐血，中心亦會在年初一至年初四期間，向捐血市民贈送「新春補鐵福袋」。

輪椅羽毛球運動員陳浩源曾受惠血庫

港隊輪椅羽毛球運動員陳浩源有捐血的習慣，他指出，這是源於14年前年三十發生的一次意外。這場意外令他大出血，術後護士向他指，當時他輸了十多包血。陳浩源慶幸當時血庫充足，令他可順利完成手術。康復後，如身體情況許可下，他一定會定期捐血，「自己抽得就抽返」。陳浩源希望自己作為受助者，也能透過定期捐血幫助其他人。部分市民誤以為殘疾人士及運動員不能捐血，他則認為身份和工作並不是拒絕捐血的藉口，呼籲有意捐血的人直接前往捐血站，會有專人協助判斷是否合適捐贈，「唔使估下估下，想嚟就嚟，如果可以咪即時捐」。

香港滑板代表隊職業選手張恒達則表示，雖然上一次捐血已是8年前，但近日見到中心在網上呼籲後，意識到血液短缺的嚴重性，故特意前往捐血。他表示，很多人誤以為運動員不能捐血，其實只是在捐血後12小時內，不適宜做劇烈運動，故不會影響整體訓練，只需要在捐血後注意休息便可，呼籲市民新年間捐血，幫助更多人士，「一包血，可以救到3個人！」

紅十字會：每天需要約600包血液

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指出，自疫情第五波開始，便大大影響到捐血量。除了因流動捐血隊暫停服務外，學校停課及改上網堂或半天面授，亦使近來一個月的捐血量下降。他提到，每天要有550至600包血液才能令血庫存量穩定供應，呼籲市民盡快前往捐血。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指出，中心現正加強防疫措施，相關工作與醫管局守則看齊。（曾鳳婷攝）

對於近日有捐血者確診血小板輸予病人，李卓廣則表示，新冠肺炎亦是上呼吸道傳染病，現時未有任何案例透過血液傳染，故市民不用太擔心。中心現正加強防疫措施，相關工作與醫管局守則看齊，李呼籲市民先預約才前往中心，避免人流集中，亦能把整個捐血過程縮短至半小時內，減少感染風險。

新年期間開放的捐血站地點及時間

