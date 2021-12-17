血庫存量處低水平　紅十字會呼籲市民聖誕新年假期捐血助人

聖誕及新年接連長假期，或影響市民捐血計劃。香港紅十字會輸血服務中心今日(17日)呼籲市民在聖誕及新年假期亦要捐血，現時血庫存量現處於低水平，加上公立醫院步入冬季服務高峰期，血液需求將會增加令供應緊張，血庫須盡快補充以免影響醫院臨床輸血治療，市民亦可登記加入骨髓捐贈者資料庫，為令病友團圓而送上祝福。



重型地中海貧血症患者家慧(化名)在聖誕及新年假期前，到醫院接受輸血治療。她由於身體未能製造血紅蛋白，自小需要定期往返醫院接受輸血治療，她形容：「我的生命是由無數熱心捐血者所給予，感謝每位捐血者願意為陌生的病友『捱上一針』，延續我們的生命。」她是一名社工，因為無數捐血者的餽贈，令她有能力透過工作與有需要幫助的人分享熱誠。

香港紅十字會輸血服務中心呼籲市民在聖誕及新年假期捐血。(前)重型地中海貧血症患者家慧（化名）（前）到醫院接受輸血治療，她對所有捐血者表示感謝。

在聖誕及新年假期間大部分捐血站照常開放，為答謝熱心市民支持，捐血者凡於12月17日至27日在捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈一個節日雙色布袋。

年齡凡介乎16至65歲（符合特定條件人士可捐血至75歲），體重達41千克或以上的健康人士均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」www5.ha.org.hk/rcbts/mobile-app預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。