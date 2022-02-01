踏入虎年「水為財」　水位上漲致沙田城門河、赤徑多處水浸

今天 （1日）踏入虎年大年初一，傳統認為「水能生財」，大除夕夜就有不少市民目睹本港多處水位上漲及水浸，其中沙田、大圍均有居民目擊河水泛濫，溢出流至行人徑及灌入隧道；而位處低窪地帶如西貢露營熱點赤徑，同樣被拍到碼頭被水淹浸、草地被水浸成水窪的場面，仿如颱風天鴿威力重現。



重演颱風天鴿水浸隧道

臨近新年天氣寒冷，但未有「打風落雨」，為何竟有多處出現水浸？原來是受天文大潮及季候風影響。昨天（1月31日）晚上，有街坊在網上分享圖片，指城門河河水上漲，其中城門河近沙田運動場對開的水流已上湧至行人徑，亦有水湧到單車徑及灌入隧道。另外，渠務署在大圍設立的河道花園，也有市民拍到水浸的場面。

根據Facebook專頁「MET WARN天氣預警」的資料，昨晚約8時40分，本港多處地區水位正在升至海圖基準面以上約3.0米左右。（「MET WARN 天氣預警」Facebook圖片）

本港多處水位錄得海圖基準面以上3米

根據Facebook專頁「MET WARN天氣預警」的資料，昨晚約8時40分，本港多處地區水位正在升至海圖基準面以上約3.0米左右，其中大埔滘和尖鼻咀的監測站海水高度已分別達3.02和3.06米，其餘監測站如馬灣、大廟灣等亦錄得逾2.9米的高度。

除此之外，也有網民指見到紅磡碼頭對開海面晚上8時「已經好漲」，惟以他目測「還有一米距離才有機會水浸」。而不少人趁着新年假期到郊外露營，在西貢露營熱點赤徑大草地，近期每逢周末都有大量帳篷出現，今早也有人拍下該處經歷水浸後的「慘況」，碼頭同樣一度被水淹蓋。