極端天氣｜鯉魚門居民頻受水浸困擾　區議員促設抗災應急抽水設施

一到颱風及下雨天，甚至大潮，鯉魚門都面臨水浸的威脅。去年，鯉魚門三家村一帶在受圓規吹襲下，水深一度及膝，洪水更湧入多間店舖，居民需要在民安隊協助下撤離。有見及此，有區議員認為應在鯉魚門低窪地區加設抗災應急抽水設施，以改善水浸情況，並促請相關部門應進行現場視察及盡快落實相應措施。



今日（4日）觀塘區議會上有不少議員關注鯉魚門水浸事件，區議員呂東孩形容，每逢天文大潮，鯉魚門低窪地區往往首當其衝，海傍道中、西交界更是重災區。除了有海水倒灌情況，雨水亦會從山上沖落山下，令情況更嚴重。惟海傍道中、西交界是村民和到訪人士的唯一通道，一旦發生水浸，變相被困。他表示，以往與專家及政府部門前往該處視察，相信加設應急抽水系統有助改善水浸情況，建議政府應設跨部門小組，盡快到場視察及處理問題。

渠務署代表在會上回覆指，他們一直切關注鯉魚門低窪地區的水浸情況，由於鲤魚門地勢低且緊鄰海岸線，在風暴期間較易受到風暴潮或天文大潮所引致的水浸威脅。署方已特別將鯉魚門定為風暴潮點，並制訂了鲤魚門風暴潮預警系統及多項應變措施，如派遣緊急應變小隊到區內巡查及協助疏通排水設施；在特定地點堆放沙包及豎立可拆卸式擋水板；在特定地點擺放備用沙包供居民使用及張貼水浸預警告示。署方亦曾於2018至2020年期間，協助當區住戶安裝擋水板，以舒緩風暴潮或天文大潮的影響。

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針對去年颱風圓規所引發的風暴潮，署方現正考慮提供更多應對措施，進一步舒緩極端天氣對鯉魚門居民的影響，包括在特定公共通道安裝可拆卸式擋水板；於鯉魚門海傍道公園增設行人樓梯，提供額外上落通道；根據風暴潮實際情況，增加備用沙包供當區居民使用及因應風暴潮情況，於水浸期間在特定行人通道提供臨時舒緩措施。就抽水設施建議，署方則表示會積極聯絡政府相關部門，共同研究相關措施的可行性。

區議員不滿署方答覆 促交代研究時間表

譚肇卓認為署方未能提出有效的防水浸方法，認為署方應進行實地考察及就抽水設施的設立難度提供大致方向，供區議會參考。龐智笙同樣認為署方未能解答區議員的疑問，又指鯉魚門為香港旅遊景點之一，惟署方面對天文大潮及風暴時卻束手無策，形容他們做事「粗疏」，未能確切解決問題。

觀塘區議會主席柯創盛（中）認為署方應就鯉魚門水浸問題設立短、中及長期措施，亦需要就此訂立時間表。（曾鳳婷攝）

觀塘區議會主席柯創盛直指署方「答完等於無答」及「hea覆」，更質問署方「使唔使十年，使唔使𠵱家畀你休會討論？」他續指就鯉魚門的水浸問題，署方應設立短、中及長期措施，亦需要就此訂立時間表，例如需要多少時間研究及諮詢其他相關部門。會後，柯創盛在各名區議員的同意下，代表區議會去信發展局，責成渠務署及把是次鯉魚門議題作恆常及續議事項，敦促部門盡快進行相關工作。

渠務署：兩星期後給予更確實回覆

渠務署代表回覆指，因鯉魚門地理複雜，地面多為私人渠道，並非公共渠道，會向土木工程拓展署作技術諮詢後，於會後兩星期作出確實回覆，並回報工程的可行性及其時間表。