本港大部分廚餘被棄置於堆填區，更是棄置於堆填區的都市固體廢物量中佔最大比例，有調查發現，六成受訪市民表示對廚餘分類其實不太認識。團體「FoodEN 食•源」今天（４日）聯同香港民意研究所（香港民研）舉行了廚餘回收倡議計劃發佈會，希望倡議政府加強公眾教育，並在各區設立屋苑廚餘回收站，以紓緩堆填區壓力、減少環境污染並達到減碳目標。



團體「FoodEN 食•源」今天（４日）聯同香港民意研究所（香港民研）舉行了廚餘回收倡議計劃發佈會。（香港民研直播截圖）

八成支持屋苑及公眾地方設置廚餘回收箱

香港民研在2月25日至3月2日期間，以電郵和網上調查方式訪問了3,248名12歲或以上的香港市民。當中發現，對廚餘議題表示非常關注的有6%、頗為關注的人有47%；另有40%表示不太關注、7%表示完全不關注。至於對「廚餘分類」的認識，60%的受訪者表示不太認識，只有3%表示非常認識、26%表示頗為認識，而完全不認識的也有11%。

雖然如此，被問到有多支持或反對政府在屋苑及公眾地方設置不會發出異味的廚餘回收箱，共80%的受訪者表示「好支持」或「幾支持」，只有共2%表示「好反對」和「幾反對」。

每日棄置於堆填區的廢物有10,809公噸，而廚餘佔堆填區廢物最大比例。（資料圖片）

廚餘佔堆填區廢物最大比例但回收率極低

「FoodEN 食•源」倡議小組成員指出，每日棄置於堆填區的廢物有10,809公噸，而廚餘佔堆填區廢物最大比例(30%)、回收率只有4%。成員認為，有76%的棄置廚餘來自家居，但現時廚餘回收桶覆蓋率低、先導計劃後續支援不足；加上教育角色被動，依賴物業管理公司，市民的回收意識也低，因此建議政府要加強公眾教育，並應設立屋苑廚餘回收站。

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒表示，調查數據雖然顯示關心廚餘問題的人不多，但支持實行廚餘回收的人卻有八成，認為有需要建立廚餘收集系統。他指，政府可以和物管公司合作，提供容器收集居民的廚餘，再由政府一桶桶收走，令回收的擔子不只落在一方。劉又指，廚餘是有機廢物，在堆填區中會排放發酵氣體，對政府在氣候藍圖中提出要達到碳中和的進程不利，因此促政府加快步伐，考慮使用現有污水處理設施建立回收廚餘的網絡。