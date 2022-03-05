750萬兒童捲入烏克蘭戰亂　救助兒童會救援升級派送緊急物資

烏克蘭的戰事持續不斷，戰火之下，最受傷痛的是兒童。烏克蘭當地的兒童已活在多年衝突中，承受著持續的暴力、砲擊及流離失所，正面臨身體傷害和嚴重情緒困擾的危機。因應烏克蘭衝突升級，救助兒童會在首六星期的緊急援助工作中，受衝突影響的兒童及其社區提供了現金及代用券援助，並提供兒童保護、精神及心理健康，以及教育方面的支援。救援工作亦針對長遠的需要，支援初期恢復援助工作，及應對不同範疇的援助需要，包括健康和營養、衞生及提供庇護所。



救助兒童會在羅馬尼亞與烏克蘭的邊境設立物資分發站，以幫助逃離衝突的家庭，並為兒童提供食物、水和毯子等必需品以及玩具。（救助兒童會提供圖片）

2014年俄吞併克里米亞後開展工作

救助兒童會自2014年已在烏克蘭開展工作，向烏克蘭東部的兒童及其家庭派送應急人道援助物資。包括冬天包及衞生包，又提供現金援助給有需要的家庭，讓他們可以有食物、租金及藥物度過困境。專家小組亦已準備好為兒童提供安全、融合及高質素的教育，並與學校及社區中心合作，協助兒童克服因經歷衝突及暴力而受到的心理傷害，以及提升他們的抗逆力及應付日常生活的抗壓能力。

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士指，烏克蘭衝突升級，令人痛心的現實是，有750萬兒童被捲入戰亂之中，正面臨身體傷害、嚴重情緒困擾和流離失所的即時危險。她表示，團隊正竭盡所能為兒童和其家庭提供必要的人道援助，「現在烏克蘭的兒童極待大家的支援。」