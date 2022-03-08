婦女節｜調查揭婦女疫下無工開情況普遍　34%家庭收入不足一萬

適逢今日（8日）是國際婦女節，港九勞工社團聯會婦女事務委員會公布婦女在疫情下的生活狀況。結果發現有受薪工作的婦女人數較疫前大減近六成，有四成受薪工作婦女正面臨開工不足及放無薪假，三成婦女的家庭總收入更低於一萬元。團體認為婦女正身處疫市困境，除她們的工作機會減少外，其家庭帶來的壓力亦需要關注，希望當局能推出相應措施，協助基層婦女平衡就業及照顧家庭需要。



疫下婦女開工不足情況急增

是次調查由港九勞工社團聯會婦女事務委員會於1月展開，訪問以問卷形式進行，共收到886個來自社會各階層的婦女回應。研究顯示，573位受訪者表示疫情前曾獲受薪工作，惟在疫情發現後，只有238位受訪者仍獲受薪工作，即意味有工開的人數大減近六成，亦有四成（42.8%）現有工作的受訪者表示，她們正面臨開工不足及放無薪假的情況，使其收入銳減，近五成（47％）則表示工作壓力呈上升趨勢。

研究顯示，573位受訪者表示疫情前曾獲受薪工作，惟在疫情發現後，只有 238 位受訪者仍獲受薪工作，即意味有工開的人數大減近六成，亦有四成（42.8%）現有工作的受訪者表示，她們正面臨開工不足及放無薪假的情況，使其收入銳減，近五成（47％）則表示工作壓力呈上升趨勢。（資料圖片）

三成婦女家庭收入不足5位數字

在家庭總收入方面，有逾四成（44.5%）受訪者表示，疫情前收入曾超過2萬元或以上，而受疫情影響下，現只有近三成半（34.5%）能維持原有收入。而收入低於1萬元的受訪者則較疫前上約一成，有三成（34％）婦女家庭收入不足5位數字。有見及此，有近八成 （76%）受訪者均希望當局能擴大消費券便用範圍及有約七成（ 67%）認為政府需要增加就業支援、恆常制度支援失業，以協助她們解決燃眉之急。

疫下以網堂授課，小朋友普遍較難上學習進度倍感吃力，家長亦需要花時間去處理孩子學業問題。(資源圖片)

在孩子方面，婦女表示正面對不同的問題，如疫情下的育兒經濟壓力大（78%）、擔心孩子教養或未來發展（55%）及缺乏照顧孩子的時間（42%）。孩子問題、收入及疫情夾擊下，亦加劇婦女的精神和情緒受壓，有六成（60％）受訪者表示有負面情緒，主要因擔心家人感染疫症、頻繁的家庭防疫工作及缺乏社交活動等。

單親媽媽鄧小姐指：「要搵工，但又要照顧三個小朋友，出面好多店都Cut開支，唔請人」。（資料圖片/高仲明攝）

單親母照顧三孩上網課 同時面對收入大減

鄧小姐是單親媽媽，亦是三孩之母，以往靠一份全職工作及教育培訓課程的兼職工作獨力養活家庭，惟在疫情下全職工作遭公司減少開工時間，由原本10多名同事縮減至5名，而兼職工作因應第五波疫情停工，令她收入頓時大減。小朋友的情況亦同樣令她感到擔心：「上網課，佢哋一有嘢唔識㩒，我就要幫佢哋，覺得應付唔到，又擔心佢哋好似學唔到嘢咁」。現時，對於鄧小姐最急切的是找到一份工作：「要搵工，但又要照顧3個小朋友，出面好多店都Cut開支，唔請人」。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮認為需要更關注疫下婦女的情況。（資料圖片）

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮認為需要更關注疫下婦女的情況。她建議加大拓展婦女社區支援及服務，協助婦女儘早察覺情緒和心理需要，並提供適切的精神健康方面支援，亦要加強婦女就業支援、立法推行家庭友善政策、鄰里支援幼兒照顧計劃如社區保姆托兒服務、落實全薪產假、研究設立累進子女免稅額等一系列措施，支援基層婦女就業及兼顧家庭發展。

勞聯主席、選委會界別立法會議員林振昇指出，不少飲食業界員工在疫下被停工，而非正式被解僱，卻整個月零收入如同失業，促政府放緩臨時失業援助金的申請門檻，讓這類市民同樣能受惠。（勞聯提供圖片）

促政府放寬臨時失業援助金申請門檻

勞聯主席、選委會界別立法會議員林振昇則提到，立法會財委會2月中通過第6輪防疫抗疫基金，但當中的臨時失業援助金卻未開放讓市民申請。他認為當局應盡快讓有需要市民取得相應援助。林振昇指出，不少飲食業界員工在疫下被停工，而非正式被解僱，卻整個月零收入如同失業，促政府放寬臨時失業援助金的申請門檻，讓這類市民同樣能受惠。