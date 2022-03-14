55隻走私瀕危龜隻獲救充公　經嘉道理農場照料　康復後送歐洲保育

嘉道理農場今日（14日）表示，55隻曾被走私的龜隻，當中大部分極具保育價值，包括4隻屬全球最稀有物種之一的加拉巴哥象龜（Chelonoidis sp.）已於3月由嘉道理農場暨植物園送往歐洲，該批罕見龜隻中，有不少由園方野生動物拯救中心保管7年以上，最終順利找到四家合適的海外保育設施，得以長期安居。



這次送往歐洲保育項目的龜隻，亦包括25隻三脊棱龜（Melanochelys tricarinata）、12隻馬來閉殼龜（Cuora amboinensis）、9隻黃緣閉殼龜（Cuora flavomarginata）、4隻大頭龜（Platysternon megacephalum）和一隻大頭草龜（Mauremys megalocephala）。牠們大多是從非法野生動物貿易中獲救，有些是經非法進口的流浪動物。

這批罕見龜隻中，4隻加拉巴哥象龜曾經被藏在來自美國的包裹中走私，被香港政府沒收，2016年10月送往嘉道理農場野生動物拯救中心，一般加拉巴哥象龜的體重可超過227公斤，並活到100歲以上，目前其中一隻從165克成長至2.8公斤。

至於12隻瀕危的馬來閉殼龜於2010年被香港政府截獲，相信當時是經香港走私到中國內地，由於非法野生動物貿易的殘酷處理及運送環境問題，牠們到達園方拯救中心時，健康狀況惡劣。幸好經園方拯救團隊的專業照料下，這批馬來閉殼龜順利康復，在出發離港前，園方獸醫為牠們植入晶片辨識個體。

2013年7月，這隻雌性大頭草龜抵達嘉道理農場的拯救中心。根據其體型估計，年齡約為32歲。現已加入歐洲的一個保育繁殖計劃。（嘉道理農場提供圖片/高保然攝）

4隻大頭龜於2016年獲救，其中2隻是被漁護署臥底職員從網上交易中沒收，另外2隻在走私過程中被查獲。（嘉道理農場提供圖片/高保然攝）

此外，其中一隻雌性大頭草龜於2013年7月抵達園方的拯救中心，根據其體型估計，牠年齡約為32歲，現已加入歐洲一個保育繁殖計劃。而4隻大頭龜於2016年獲救，其中兩隻是被漁護署臥底職員從網上交易中沒收，另外兩隻在走私過程中被查獲。嘉道理農場表示，大頭龜在世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄裏被列為極度瀕危，其野生種群在過去三代（即90年間）數量銳減逾90%。

這些獲救龜隻大部分會進駐奧地利的龜島保育研究中心及閉殼龜保育中心，部分會加入意大利的Zoo Delle Maitine和拉文納野生動物園（Safari Ravenna）。嘉道理農場動物保育部主管艾加里博士表示，收容這批龜隻的歐洲機構提供最好的配套，「他們能夠保障龜隻有足夠的族群，當中許多物種在野外面臨滅絕威脅。」嘉道理農場強調，跨國野生動物走私是嚴重的生態罪行，把極度脆弱和數量減少的種群推向滅亡，並為牠們帶來極大痛苦，呼籲公眾採取行動制止非法野生動物貿易，不要購買外來動物作為寵物或用於其他目的。