SEN親子欖球班助家長學會欣賞子女　教練：要搵到佢哋對咩有興趣

SEN孩子的成長路程上，學校及各方面的支援固然重要，父母亦擔當着一個關鍵角色，但大多家長習慣由別人口中認識孩子，卻鮮有親身在旁觀察孩子的一舉一動，從而理解他們每個行動下的背後原因。近月香港欖球總會為注意力不足的過動症孩子設立親子欖球班，希望從中讓孩子學會與其他人相處，透過親子一同參與活動，以及專業人士的介入，促進SEN學童的整體發展及加強家庭和諧。



關顧ADHD兒童親子欖球計劃由香港欖球總會舉辦，香港中文大學協助進行及社創基金資助，計劃提供10個訓練日，共有29個家庭，35個小朋友受惠。欖球計劃分為兩個階段，每個訓練日先由注意力不足過動症（ADHD）的孩子在教練帶領下學習欖球，並透過活動過程，學習與人相處及自我控制；家長在旁可觀察孩子的一舉一動，過程中有香港中文大學的社工及心理專家從旁協助。另一個階段則由家長落場與子女一同進行欖球活動，讓他們有機會了解子女的另一面。

關顧ADHD兒童親子欖球計劃由香港欖球總會舉辦，香港中文大學協助進行及社創基金資助，計劃提供10個訓練日，共有29個家庭，35個小朋友受惠。（香港欖球總會提供圖片）

香港欖球總會社區共融參與總監吳志浩形容，欖球是一個重視紀律及有完整系列的運動，加上過往與不同學校合作，得到教導SEN學童的機會。計劃第一年推行時，中大有研究發現家長的參與可提升子女的參與度，更發現原來不少父母都不懂得要如何與ADHD子女相處，故今年計劃便加入中大專家在旁協助場外家長觀察孩子的行為、表現及相處模式，亦會適時向家長提供相應知識，讓他們逐步學會與孩子相處，減少因不了解而出現的矛盾。

香港欖球總會社區共融參與總監吳志浩形容，欖球是一個重視紀律及有完整系列的運動。（香港欖球總會提供圖片）

吳志浩提到計劃分為兩部分，前半堂時間，他們會先讓孩子落場運動，父母則在專家協助下了解小朋友的特質，完結前30分鐘則讓父母落場與子女互動，「好多家長都喺球場發現小朋友嘅另一面，佢哋仲會將佢哋學到嘅傳球知識，教返畀爸爸媽媽」。

欖球教練張宇翰則認為，ADHD學童與一般孩子無異，「佢哋好奇心重、活力充足，都好積極發問，只係比較易分心，所以要簡化每一個步驟，同要用遊戲配合，令佢哋更易明」。（香港欖球總會提供圖片）

教練指ADHD學童與一般孩子無異：要搵到佢哋對咩有興趣

欖球教練張宇翰則認為，ADHD學童與一般孩子無異，「佢哋好奇心重、活力充足，都好積極發問，只係比較易分心，所以要簡化每一個步驟，同要用遊戲配合，令佢哋更易明」。張宇翰指，孩子相處間難免有爭拗，教練的角色則負責調停，以及訓練他們的注意力，「要搵到佢哋對咩有興趣，其實兩隻飛碟已經可以吸引到佢哋，加入呢啲元素訓練，就會令佢哋更易學得識」。

欖球共融及參與幹事（特殊教育）李曉柔則認為，照顧ADHD孩子的家長壓力大，容易出現與子女困獸鬥的情況，但家長往往未能掌握與子女相處的技巧。（香港欖球總會提供圖片）

家長落場參與 學懂欣賞子女優點

欖球共融及參與幹事（特殊教育）李曉柔則認為，照顧ADHD孩子的家長壓力大，容易出現與子女困獸鬥的情況，但家長往往未能掌握與子女相處的技巧。李曉柔提到，家長時常在其他人身上聽到子女的問題，例如老師反映上課時的情況，但家長鮮有親身在場了解更多。透過參與是次計劃，家長可以一個旁觀者身分，觀察子女與人相處時的優點，令他們更懂得欣賞子女，而非只從別人口中聽到他們的短處，專家亦會在旁協助家長，以及提供相應的知識。

香港欖球總會希望活動能提升社區對ADHD的認知，明白和SEN學童相處並不困難，達致共融效果。（香港欖球總會提供圖片）

李曉柔表示，見證10個訓練天中的SEN學童與家長的變化，例如在一開始家長之間沒有溝通，他們亦會因子女發生問題而投訴，經社工介入後，家長會開始注意子女的表現，以及互相分享他們的生活日常，從中建立關係。家長與子女共同參與運動時，亦可放鬆自己。香港欖球總會希望活動能提升社區對ADHD的認知，明白和SEN學童相處並不困難，達致共融效果。

社會創新及創業發展基金（社創基金）於2013年成立，促進商界、非政府機構、學術界及慈善機構等界別合作，以創新的方案解決貧窮和社會孤立問題，截至2021年5月底，基金已資助304個項目。