機構研發程式助非華裔人士學中文　小學校長：應大力發展教育科技

疫情下學生上網課的機會大增，亦意外地推進了本港的教育科技發展。有機構看準教育科技的先機，多年前已研發程式，供非華裔人士就讀的學校及教育中心的用戶使用程式的資源，從零開始學習中文。有校長形容，非華裔學生在學習中文上有不同困難，認為政府應追上國際潮流，把教育科技融入傳統教育模式，幫助學生個人化學習。



Mandarin Matrix是一款用於學習中文的程式，有多達1,750多本原創書籍、1.6萬個線上練習和測試以及1萬份輔助材料，現時全球已有350萬用家。Mandarin Matrix亞洲營運總監盧進賢指，Mandarin Matrix早在2013年研發，當時有本地國際學校聯絡他們，表示希望有一套可以協助非華裔學生學習中文的程式。經過進行市場調查後，發現越來越多非華裔人士均希望學好中文，現時Mandarin Matrix的主要市場在英美兩國的學校及教育中心。

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盧進賢表示，研發Mandarin Matrix時，他們頻繁地接觸老師及學校，務求了解更多非華裔人士在學習上的實際需要，並根據數據製作相應的書籍、練習及輔助材料，希望非華裔人士能更輕鬆地學習中文。現時程式內的原創書籍設有不同主題及程度，每一本均有10頁內容，包括文字拼音、英文譯文及專人朗讀聲音，供用戶使用。完成閱讀書本後，亦有各6頁的練習和測試，如配對題，寫字、錄下用戶讀句子及聆聽，讓用戶能評估自己是否能確實理解書本內容，亦能讓老師及家長在後台查看用戶的學習進度，作出適當跟進。

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天主教總堂區學校校長宗藹雯指，學校多年前便開始引入不同的教育科技，她提到現時非華裔學生學習中文的困難源於家長及現行的教育政策。她解釋指，不少家長仍然認為子女毋須特別學習中文，亦能在香港生活，大大減少積極學習中文的意欲，但她留意到現時這個情況有改善的趨勢。

天主教總堂區學校校長宗藹雯指，學校多年前便開始引入不同的教育科技，她提到現時非華裔學生學習中文的困難源於家長及現行的教育政策。（曾鳳婷攝）

宗藹雯表示，即使非華裔學生希望學習中文，由政府安排前來協助執行中文課程的人員卻每年不同，更有機會基於公平準則，中途一年沒有相關人員帶領老師，出現令學生斷斷續續學習中文的情況，除了欠缺連續性外，亦難以按不同程度追蹤每個學生的學習需要。她認為類似Mandarin Matrix類型的平台正正能協助學生個人化學習，而校方亦能透過平台追蹤學生的學習進度，互補現存教學環境的不足。