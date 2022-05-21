9卡車通行月台現閒置位　區議員建議擴建太和站增出入口

港鐵東鐵線過海段本月15日正式通車，作為肩負整個大埔西區接駁鐵路重任的港鐵太和站，卻是少數全部出入口直通商場範圍的鐵路車站。有區議員指出，現時受制於商場設計以及車站通道的佈局，候車乘客往往集中於一處，未能有效疏導；建議港鐵利用全面轉用9卡車的契機，為太和站進行擴建。



有區議員指出，現時受制於商場設計以及車站通道的佈局，候車乘客往往集中於一處，未能有效疏導；建議港鐵利用全面轉用疏導客流未完善卡車的契機，為太和站進行擴建。（資料圖片）

倡增出入口疏導人流至較後位置候車

大埔區議員姚鈞豪和譚爾培早前聯同地區組織「大埔交通」，於區議會交通及運輸委員會呈交文件。文件中指出，隨着大埔鄉郊日益發展，預料太和站乘客用量將有增無減，而東鐵綫全面轉用9卡列車，各東鐵綫月台可至少有兩卡的空位騰出，因此他們認為，港鐵應於太和站增建直接通往月台的小型大堂及出入口，以起分流乘客至月台較後位置候車之效。

他們建議，港鐵可在太和邨福和樓及迦密聖道中學一帶應興建出入口，直接通往2號月台往金鐘方向的上行端，增加誘因使乘客分流至車尾位置候車；而往羅湖或落馬洲方向的號月台亦可考慮在上行端位置增建出入口，以通往太和巴士總站及寶雅路近寶雅苑對開位置，達致疏導人流之效。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上大圍站情況▼



港鐵：出入閘秩序良好，足夠應付乘客需要

港鐵發言人回應，會繼續密切留意情況，透過不同方法，包括靈活的車務調動、採取客流管理措施及加派人手等等，協助乘客及維持車站秩序，維持東鐵綫及太和站的暢順營運。而現時太和站B出入口共設有9部閘機，在早上繁忙時間，該站已將其中4部閘機設為入閘，3部留作讓出閘的乘客使用，另有2部闊閘機，則可供乘客入閘或出閘。發言人稱根據觀察，早上繁忙時間，在B出入口進入付款區的乘客，在短時間內便能順利過閘。而出入閘機只需約2秒便可處理一個乘客出入閘。太和站亦設有升降機，乘客可經車站大堂或行人天橋進出付款區，前往月台乘車，認為該站整體出入閘秩序良好，亦能應付目前乘客的需要，但備悉區議會對增設其他出入口的建議，會繼續密切留意該站人流、附近人口密度及社區發展等，在有需要時作出配合。