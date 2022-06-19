油街實現藝術空間新舊建築相呼應　兩項目為回歸25年而設

前政府物料供應處員工宿舍和古物古蹟辦事處的考古貯存倉庫被評為二級歷史建築，2013年已活化為藝術空間「油街實現」，並於2019年進行擴展計劃，與毗連逾3,000平方米的戶外空間連合，新空間擁有一所兩層高的建築物（展覽館）作展覽及活動用途，早前藝術空間已向公眾開放。



發展局局長黃偉綸今日（19日）發表網誌，由建築署講解擴展工程及空間規劃詳情。建築署高級建築師劉天行指，擴展工程主要有3個設計理念，包括希望把藝術元素帶入高樓林立的城市環境，讓市民有更多機會接觸藝術；其次是為密集的城市創造一片綠洲，讓人休息及有閒情逸致欣賞藝術品；第三是透過建築設計和空間配置，令新的展覽館呼應歷史建築，同時保留新建築物與空間的時代感和藝術性。

北角「油街實現」完成擴展計劃後，早前重新開放。圖示整個藝術空間。（發展局圖片）

劉天行指，為了達到以上目標，項目設計團隊在空間規劃上也有考慮，例如在展覽館和歷史建築之間設立庭園，保留園內原有樹木，保持寧靜環境。庭園旁則興建了一個面向電氣道的大廣場，除了可擴闊整個空間，亦有利於吸引人流前往藝術空間。廣場旁設有一個舞台，用作戶外影院或表演及活動空間。此外，展覽館外圍設有一條長廊，連接城市花園和油街並通往海濱。展覽館旁設置的斜道，則為參觀者提供一條可欣賞所有室外展區的路線。

紅磚瓦用以呼應歷史建築

而另一名建築署建築師陳芷瑜則表示，項目主要運用了紅磚瓦、混凝土和玻璃物料。紅磚瓦用來呼應歷史建築的紅磚屋，主展廳的屋頂採用斜頂設計，除了提供較高樓底，亦呼應歷史建築的斜屋頂。團隊亦特意選用了與石屎森林物料相同的混凝土，以帶有木紋的模板製成，令其表面呈現自然木紋，回應城市綠洲的主題。至於展覽館兩旁採用落地玻璃，室內的參觀者看到廣場的展品、舞台的多媒體藝術和庭園的展覽，路人亦可以眺望廳內展品，達到普及藝術的目標。

黃偉綸指，「油街實現」為全新藝術空間開幕推出了10個藝術項目，當中兩個特別為慶祝香港特區成立25周年而設，分別是以樹為主題的動力裝置─「賞森‧悅木」，種植在轉盤上的龍柏樹會旋轉，營造出光影交錯的效果；以及結合藝術與科技的「新域混影」，運用大型屏幕呈現翻騰巨浪和藍鯨暢泳。他認為「油街實現」的全新藝術空間已形成一個獨特的地標。

建築署同事透過建築設計和空間布局，令左方的展覽館與右方的歷史建築互相呼應。（發展局圖片）

展覽館旁的斜道是一條可欣賞所有室外展區的路線。（發展局圖片）