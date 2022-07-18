天台屋氣溫高逾35°C　住戶日沖6次涼降溫無果：派事故單位都要搬

本港天氣連日持續高溫，天文台在今月18日內有11天發出酷熱天氣警告，居住環境較惡劣的劏房或天台戶更為苦不堪言。有居住油麻地天台屋的退休租戶指，今年氣溫較過往兩年更悶熱，中午室內氣溫超過35°C以上，試過向屋頂簷篷灑水及一日沖涼6次亦難以降溫，為節省電費只能限制短暫開冷氣4小時。他近月透過特快編配公屋計劃獲派一個曾經兩度有人死亡的「不愉快事件」單位，亦毫不猶疑上樓，只望盡快脫離這個酷熱環境。



租住天台屋兩年 租戶：今年熱得早嚟得早

現年65歲的明哥曾任職裝修工人，早年以5,000元租住一個劏房套房單位，其後因身體問題退休，申領綜援維生。因為沒有收入，他轉以2,800元租住油麻地一個床位房，大約2年前再租住天台屋單位現址，租金為2,500元，與另外兩名租戶共用廚廁，每日來回九層樓梯上落，家中雪櫃、電視機及風扇等電器均是買入後自行搬上，只為節省租金等開支及轉換面積較大的環境。

由於太陽直曬天台屋頂加上西斜關係，中午12至下午4時的時段最為高溫，過去兩年室內溫度大約維持於34°C左右，但今年踏入7月特別悶熱，室內單位連續多日的溫度已超出攝氏35°C以上，「今年熱得早嚟得早咗，去年同今年相比高咗一至兩度，有啲日子高到36°C…如果唔開冷氣，一支750毫升嘅冰水10分鐘內飲晒。」

即使天台屋單位有兩面窗戶對流，但陽光照入室內，中午氣溫便驟然急升。綜援只提供租金津貼，水電費則從日常綜援金中自行扣除，尤其是夏天電費較冬天高出2至3倍，明哥為了節省電費想盡辧法。「以前圖書館仲有開嘅時候會再去圖書館避下暑，呢家拆咗無得避暑；又試過沖涼減低溫度，我頭髮短，照頭淋5分鐘就得，大概每2個鐘沖一次，一日最高紀錄沖6次。」

疫情長戴口罩上九層樓梯 租戶嘆熱得無法忍受

他曾經嘗試向天台簷篷曬水降溫，然而水份很快便蒸發，10多分鐘後簷篷鋅鐵很快被猛烈陽光曬熱，效果並不明顯，他不得已只能開冷氣，但會限制自己由中午12至下午4時的最熱時段內開啟，之後改用風扇吹風。「頂得住唔開（冷氣） 係錢嘅原因，邊個唔想開住個冷氣舒服呢？仲有啲人中意冚住棉胎開冷氣瞓教添，你要畀得起電費咪可以咯，有邊個唔想要咁嘅生活。」生活迫人，他自言只能樣樣慳。「本身拎綜援 ，銀碼係緊咗喺度，你話正常用開嘅錢多咗，喺人哋心目中唔係咩錢，但喺我哋個筆係要睇邊度慳返出嚟。」

雖然為慳錢減少開冷氣，但天台屋的悶熱環境兼每日來回步行九層樓梯，再碰上疫情長戴口罩，明哥自言體力近年轉趨下降，令他苦不堪言。「始終（疫情）加咗個口罩，咁熱戴N94或N95，一個口罩用一日，鼻樑個位已經濕晒。」他3年前向房署申請輪候公屋上樓，近月透過特快編配公屋計劃，首度獲編配太和邨一間曾經兩度有住戶自然身故的 「不愉快事件」單位，便毫不猶疑答允，只希望盡快離開天台屋上樓。「有得住唔好諗咁多。」