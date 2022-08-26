本地插畫家人手復刻舊電影海報　《食神》角色緬懷昔日珍寶海鮮舫

屹立香港仔逾40年的珍寶海鮮舫，雖然最後未能成功保育，更因啟航離港之時遇上惡劣天氣，傾覆且全面入水翻轉遭「海葬」，但這座蜚聲國際的海上宮殿，至今仍留在港人心中。近日有多名本地藝術家用具本土特色的繪作，以機械人、《食神》電影中唐牛及味公主等元素，透過作品說故事，分享他們與珍寶海鮮舫的美好回憶。



90後插畫家以唐牛、味公主喚醒港人回憶

5位本地藝術家包括Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio。其中擅長手繪懷舊海報的No Paper Studio，為了是次畫展繪畫以電影《食神》為靈感，畫出充滿復古港產電影海報風格的全新作品。90後插畫家恆仔指，提到珍寶海鮮舫，不少人必會想到經典周星馳電影《食神》中「食神大賽」一幕，因此決心要將「味公主」、「唐牛」等經典角色加入畫作，以表達他對珍寶海鮮舫的感情。

90後插畫家恆仔指，提到珍寶海鮮舫，不少人必會想到經典周星馳電影《食神》中「食神大賽」一幕。（香港仔中心提供圖片）

難忘珍寶船上「龍椅」拍照

恆仔憶述，小時候曾跟着父母，穿起「龍袍」服裝在珍寶船上的「龍椅」拍照，對其最終沉沒感到十分可惜，「好多外國人對香港嘅印象，係好多舊樓、好多霓虹光影，而珍寶海鮮舫，一望落去就係呢種感覺。」他認為，如此有價值的事物卻無法保留，對全香港的人來說都是一種損失。

除此之外，也有Chocolate Rain以孩童的夢想及奇妙旅程為靈感，帶領大家重回漁港時代的香港仔；Felix Ip以擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So則用了黑白線條記錄了它的淒美。他們透過與眾不同的創作風格，重溫珍寶海鮮舫獨一無二的故事。他們的作品將於9月3日起至10月4日、於香港仔中心４期地下的珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」中展出。