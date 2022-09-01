啟德海濱用地提早收回　將駁通體育園及跑道區　設小食亭、遊樂場

政府正在啟德海濱建設「綠色走廊」（GreenWay Network），整個項目預料2025年才竣工，惟路政署最新文件顯示，當局擬於提早收回借予中九龍幹線的一公里用地，讓市民能更早享用到啟德海濱長廊。該段將會分兩階段興建，以連接啟德體育園及私人發展商管理的休憩用地。設計構想圖顯示，該段海濱將設觀景台、小食亭、兒童遊樂場、公眾休憩草坪等，以提供市民聚會、娛樂的場所，並會種植大量樹木，以呼應「綠色走廊」的概念。



翻查資料，今次項目駁通的私人休憩用地，為早前政府宣布由私人發展商管理的啟德跑道區，外界早前質疑，政府將海濱交予私人發展商管理將會過於商業化，亦憂慮發展商不會全天候對外開放有關地段。



屬啟德「綠色走廊」第二期全長１公里 駁通都會公園

海濱事務委員會的文件顯示，擬議發展的啟德海濱長廊屬於啟德「綠色走廊」（GreenWay Network）的第二期，全長一公里，並會設有面積達11,500平方米的景觀平台，該段海濱將會連接啟德體育、多個公眾休憩用地、駁通都會公園（Metro Park），亦會駁通由私人發展商管理的公眾休憩用地。

項目將會分兩階段進行，第一階段將會興建一條長廊從承啟道駁通啟德體育園及D3路（都會公園段），主題為「休閑大道」（The Leisure Boulevard），除了會建設「綠色走廊」外，亦會沿海濱興建岸邊階梯（harbour steps）、觀景台和綠樹成蔭的座位區等，設計亦會遷就鄰近的發展項目，務求與鄰近設施的設計連成一體。

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兒童遊樂設施設有較大開放空間

第二階段則會再細分為兩部份，當中2A部份的長廊則會連接私人發展商提供的公共休憩空間，將會以「活力長廊」（The Vibrant Promenade）為主題設計，有關路段除了提供首階段涵蓋的設施外，亦會提供單車泊位、洗手間、餐飲服務及戶外堂食區、供公眾聚會的多用途草坪，以兒童遊樂區等。

根據當局的構想圖，兒童遊樂區並不設有滑梯等兒童遊樂設施，而是設有較大的開放空間予小朋友遊樂，附近亦會設有單車專用通道，讓大人細路踏單車。另外，該區亦會設有社區活動空間供市民健身之用，構想圖顯示，有關空間會以人造草皮鋪設，市民可在草坪上做瑜伽等運動。

綠色走廊首階段7.5公里最快明年竣工

最後的2B部份則是以「活動露台」（The Active Terrace）為主題興建觀景台，以連接啟德體育園及D3路的餘下路段，觀景台會以階梯式坐座位設計，並設有「活動平台」（activity deck）供公眾聚會及使用，公眾可以無障礙道道和升降機前往，並會展示藝術裝置。

文件提到，土木工程拓展署擬於啟德海濱長廊建設「綠色走廊」（GreenWay Network），工程將會分為兩個階段，首階段涉及7.5公里，預料最快明年竣工，而餘下的5.5公里則會在2025年後落成，今次項目為「綠色走廊」第二期的其中一倍份，原本預料2025年後才竣工。

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由私人管理地段是否全天候對外開放成關注焦點

路政署表示，今次項目的用地為中九龍幹線（啟德西）承建商的施工地盤，因應市民冀盡快享用啟德海濱長廊的強烈願望，故提早收回有關用地，讓海濱工程提早動工，預料第一階段工程最快會在2023年底完工，而第二階段的兩個部份則會在2024年底竣工，較原定計劃提早超過一年。

翻查資料，政府2018年決定，將啟德近酒店區、面向維港的3公頃海濱交由私人發展商興建及管理，並會以「城中森林」為設計概念，但惹來外界質疑以私人形式發展海濱會過度商業化，現時政府將會興建海濱長廊駁通私人發展區及啟德體育園等，惟由私人管理的地段是否全天候對外開放，仍是外界的關注焦點。

當局曾交代，根據地契條款，未來的酒店營運者會於其管理的公眾休憩空間上提供小食亭、小商亭和其他活動，例如露天咖啡座、小攤檔及手作品市集等，商業空間不得超過公眾休憩空間10%。而政府會繼續擁有整幅公眾休憩空間的土地，不會批租予酒店營運者，並有權隨時收回該地段的管理權。