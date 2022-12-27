本地紅葉情報｜將軍澳最就腳紅葉靚景　聽障攝影師拍出超壯觀街景

漁農自然護理署早兩星期前已公布大棠楓香林的紅葉指數，要「偽旅行」睇紅葉，可能會選擇去大棠或是大埔鳥蛟騰村。但講到最方便、最就腳，首選將軍澳寶康公園及體育館公園一帶，由寶琳港鐵站步行約五分鐘就到。一列排開的紅葉超壯觀，輕易拍到紅葉配城市及高樓的絕佳靚景。



整條將軍澳紅葉林蔭徑不算長，連接着景林邨，約15分鐘便可行完。小徑兩旁栽種了數棵紅葉，規模雖不及大棠，卻綠中有紅，為沉實的城市景添生氣。

靠另一番觸覺拍出將軍澳紅葉之美

聽障航拍攝影師Wing So，早兩日於景林邨對面的平台花園，一連拍了兩條分別以直倒及橫倒角度，呈現不一樣的將軍澳紅葉城市靚景片段。在高樓、體育館及泳池的襯托下，城市上的幾抹紅跟在大棠、鳥蛟騰的紅葉景致成了對比。

Wing So很早之前歐遊時已經以航拍為主題，拍了不少外國美景。他說道：「我家就住在景林邨，就是這一帶的環境，一年四季在廿幾樓高看到四季的轉變。」香港四季的變化可能沒有外國大，但身為廣告設計師及航拍攝影師的Wing So，對事物別有一番觸覺感。

兩條吸睛的紅葉片，Wing So分了兩日拍。他補充：「直倒影片是昨天早晨拍的，橫倒穿越則是今早剛拍起，希望用兩種不同模式，呈現將軍澳紅葉美景，可媲比大棠一樣美。」

▼12月26日 航拍大棠楓香林紅葉▼

