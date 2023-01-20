一級歷史建築前威菲路軍營改建　擬加建新翼發展中國歷史文化中心

九龍公園內的前威菲路軍營，其中五座已被列為一級歷史建築，康樂及文化事務署最新文件顯示，當局擬改建前威菲路軍營58座及加建新翼，成為中國歷史文化推廣中心，將會設有展覽廳、藏品庫和課室，以以配合香港博物館的館藏，舉辦教育、展覽和學術活動。



文件顯示，擬議改建的前威菲路軍營58位處尖沙咀海防道和九龍公園徑交界，毗鄰香港文物探知館，將會改建和加建新翼，以發展成中國歷史文化推廣活動中心，工地面積約為6,300平方米。

康文署指，中心將配合香港博物館的館藏，舉辦不同類型的教育、展覽和學術活動，並以跨學科和體驗式學習的手法，向公眾分享不同館藏背後的故事和歷史文化內涵，從而增進市民大眾對中國歷史及文化的認知，並會同時為學生提供正規課程以外的另類學習機會，培養他們研究中國歷史文化和相關的本地事物，以及對文物修復工作的興趣。

文件顯示，建築署已就有關工程開展前期工作，並已進行初步設計。工程主要有三大範圍，包括：

1. 公眾教育、參觀和配套支援設施，例如展覽廳、用作公眾教育活動的多用途活動和研習空間、文物研習室、接待處等

2. 用作支援教育活動的文物藏品庫設施

3. 美化和聯繫歷史建築周邊的休憩空間，包括重置現有苗圃，以改善公園西南端的公共空間

根據建築署的初步設計平面圖，前威菲路軍營58座共有兩層和地庫，將會改建為課室、藏品庫和辦公室；加建新翼同樣有兩層並設有天台，將設有多用途活動室、文物研習室和展覽廳。

香港文物探知館前身亦為前威菲路軍營。（資料圖片／黃舒慧攝）

翻查資料，前威菲路軍營由駐港英軍在1860年代興建，用作軍事訓練及軍人宿舍，並以當時駐中、港及海峽殖民地司令之名命名。該軍營在1967年關閉，並交予市政局發展為文娛康樂用途，及後被開闢為九龍公園。

前威菲路軍營曾有多達85座建築物，現時僅拆剩4座1910年興建的兵房，包括S4、S58、S61及S62，並在2009年獲評為一級歷史建築，其中兩座早前已修復並活化為現時的香港文物探知館。