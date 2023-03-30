元朗爆水管　多個屋苑停水逾日料今傍晚恢復　居民：打仗咁去攞水

香港不時爆水管，有元朗居民投訴表示，由周三（29日）早上起，居內多個屋苑停水，包括新元朗中心、形點II等，至今（30日）已停水超過24小時。有居民表示，水務署雖有設置臨時供水站，但連供水站也曾一度無水，非常不便：「好似打仗咁個個攞個水桶落去攞水」。



水務署回覆指，因元朗朗日路有水管滲漏，因而須為其進行緊急水管維修工程，以致新元朗中心及形點II的食水及沖廁水需要暫停供應。水務署已為受影響用戶提供緊急臨時食水供應，包括3條街喉、2輛水車及8個水箱。臨時食水供應點均有員工當值，如有需要會適時補充食水，預計約於今午6時完成並陸續恢復供水。



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綜合多位地區人士說法，由於昨日新元朗中心一帶有食水喉管爆裂需要緊急維修，結果至今午仍然停水，暫未知何時恢復供水。現場相片可見，有居民攜帶大水桶前往臨時供水站。

新元朗中心居民李小姐向《香港01》表示，昨早開始已停水，新元朗中心等屋苑都受影響，結果需要住酒店。她續指，水務署不斷稱正在搶修，原本指昨晚10時完成，但至今仍停水，事故已持續超過24小時，很多居民受影響，「無水沖涼、煮食很不方便」。

她又指，雖然水務署有設置臨時供水站，但水站亦曾一度無水，非常不便，「好似打仗咁個個攞個水桶落去攞水」。