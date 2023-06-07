食環署五年再翻新或優化490所公廁　使用率高者將安裝智能系統

政府2019年度撥款6億元，以期在五年內分階段翻新或優化食環署轄下約240所公廁，及至去年施政報告要求加快翻新公廁，署方提前規劃下一階段工作，正籌劃及展開約60所公廁工程，令五年計劃的總數增至250所。

與此同時，食環署盡量應用可縮短工程時間的技術，目標於2024至2028年間陸續為餘下430所有尚未全面翻新或優化的公廁展開工程。換句話說，今年起計的五年公廁工程總數為490所。

至於2021年為13所公廁引入「智能公廁系統」以來，食環署初步評估認為，在收集使用數據、跟進消耗品無應，及減低異味等方面有明顯成效，會繼續檢討及改善智能公廁系統，按實際需要在使用率較高的公廁安裝智能系統。



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環境及生態局及食環署向立法會提交文件指出，2019年度的財政預算案撥款6億元推展優化公廁翻新計劃，分為全面翻新工程和優化工程兩類。截至2023年4月，食環署轄下808所公廁之中，超過190所公廁的全面翻新或優化工程已展開，其中108所公廁的工程已完成，其餘工程亦正按計劃進行。

2024至2028年為430所公廁全面翻新或優化

該署現正籌劃及展開約60所公廁的全面翻新或優化工程，令在整項為期5年的計劃下獲全面翻新或優化的公廁數目增至超過250所，目標是在2024至2028年間陸續為全港餘下約430所尚待全面翻新或優化的公廁開展相關工程，全面翻新或優化工程均會設置或更換自動感應式水龍頭及梘液機、感應式沖廁設備、防水電源插座、設有時間計的乾地吹風機及風扇等設施，以及盡量在公廁外找尋合適地方加裝飲水機。

食環署表示，全面翻新或優化工程時會在合適的公廁增設值勤室及／或優化值勤室設施，例如裝設掛牆風扇、機械通風設備、電源插座、照明及儲物設施等，以改善廁所事務員的工作環境及保障員工的職業安全。現時已有9所公廁增設值勤室，而43所公廁的值勤室設施亦已獲優化。

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食環署亦開發智能公廁系統，收集公廁日常運作數據以改善服務質素。現時智能公廁系統主要配備：一、不同種類的傳感器，實時監測公廁內的使用情況、環境參數、相關消耗品的使用情況及機電設備的運作狀態等；二、物聯網連接技術，實時收集的數據傳送到後端電腦系統，按預設的警報功能針對公廁常見的運作情況，即時通知廁所事務員或服務承辦商以作跟進；三、後端電腦系統，根據收集的環境參數自動控制部分機電設備，如照明系統及抽氣扇等，以達至節能環保；四、訪客反饋系統收集使用者對公廁服務的意見；五、液晶顯示屏，向公眾展示包括溫度及濕度在內的重要資訊，以及相關宣傳教育及推廣影片等。

智能公廁有助提升服務質素

食環署於2021年5月起率先在尖沙咀東公共運輸交匯處公廁及灣仔修頓中心公廁引入及試行該智能公廁系統，並在同年第三季起陸續在另外11所轄下公廁8安裝有關系統作進一步測試。初步評估顯示，智能公廁系統在收集公廁使用數據、跟進消耗品供應及減低公廁異味等方面有明顯成效，能有助提升公廁管理及服務質素。



該署會繼續檢討及改善智能公廁系統，引入更具成本效益的智能裝置，並按實際需要在使用率較高的全面翻新或新建公廁工程中，安裝有關系統。

新公廁合約要求事務員具認可資格

在巡查及合約管理方面，食環署設有合約管理機制監察外判承辦商的服務表現，有關投標文件中均會清楚列出服務表現標準。去年年10月及今年5月，分別於旺角區及荃灣區試行以專項合約方式獨立購買公廁管理服務，為期三年的新合約中加入條款，要求廁所事務員需曾接受相關的職業培訓及具備認可資格，藉此提高服務水平。



根據食環署的初步評估，在新合約模式下，公廁潔淨服務表現及合約管理效率均有提升。該署會繼續密切監察新合約模式的運作情況，並考慮將有關模式推展至其他分區。