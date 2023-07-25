旺角地下電纜爆炸　中電路政署成因說法不一　建議裝感應器預防

旺角洗衣街康樂大廈對出行人路，於今年5月22日發生地底電線爆炸事故，多塊磚頭被炸開散落地面、渠蓋亦炸至移位。中電先前書面回覆議會指事故由第三者工程進行導致，但路政署卻稱無工程進行。



油尖旺區議會今日（25日）舉行會議討論旺角區地下電纜爆炸事故，路政署未有派員出席，有議員指署方應承擔監督責任，翻查最近進行掘路工程的機構。有人建議在地下電纜接駁箱附近加裝感應器做預防措施，中電回應指正與外國電力公司商討有關措施成效性。



中電指由第三者工程導致 路政署說法相反

路政署早前向區議會書面回覆指，事發地點附近無進行中工程，然而中華電力卻稱事故地點曾經有第三者進行掘路和地下工程，相信該電纜接駁箱和電纜很大機會曾被不當移動。

區議員鍾澤輝指，今日油尖旺區大會會議上，路政署並未派員出席。區議會副主席朱子洛對於路政署不派員出席感疑惑，又指據中電報告地底設施無故被移位，亦應與先前的掘路工程有關，認為路政署有責任尋找過往工程記錄以解釋事故原因。

區議會副主席朱子洛對於路政署不派員出席感疑惑。（鄭子峰攝）

議員：路政署應承擔監督責任

油尖旺區議員李偉峰認為路政署因負責批核掘路紙，應承擔監督責任，翻查掘路記錄找出最近進行工程的機構，提醒涉事承辦商避免重蹈覆轍，「教育好緊要，但係目標地你要教育邊個都好清楚嘛。」他亦提出，若事故重現，是否必須掘開地底檢查，還是有儀器可協助檢查，以便做預防措施。

油尖旺區議員李偉峰認為路政署因負責批核掘路紙，應承擔監督責任，翻查掘路記錄找出最近的進行工程的機構。（鄭子峰攝）

油尖旺區議員議員許德亮指希望了解事故地點的最近工程情況以便研究原因及檢討：「政府政府嗰記錄喺到，半年前或者一年前嘅，曾經做過工程嘅，最近嗰單工程係幾時做嘅，咁可能就係要大家去檢討番原來有工程。」他指未有政府部門能解答事故原因，故堅持續議。

油尖旺區議員議員許德亮指希望了解事故地點的最近工程情況以便研究原因及檢討。（鄭子峰攝）

建議安裝感應器作預防 中電：與外國電力公司商討中

油尖旺區議會副主席朱子洛提出，如未來地下電纜接駁箱附近有工程進行時，可考慮安裝感應器，一旦受干擾中電可立即知悉，及早作出預防性措施。另外，他指顯示舊區地下設施非常複雜，政府應考慮建立地底資料庫，令大家知道地下有哪些重要設施不能干擾，亦不需要在每次工程前進行探地。

機電署回應指，現時未有保存日期較新的有關電纜資料庫，故未能提供相關資訊。中電則指，已開始與外國電力公司探討有關措施成效性，希望將來有不同感應器防止類似事件。

中華電力代表朱致華。

李偉峰：並非追究事故責任

機電工程處代表指事故發生時，附近沒有承建商進行地下工程，並指該接駁箱很多年前已裝在地下，其後附近曾進行不少地下工程，故難以識別涉事的個別承建商。李偉峰卻對回應感到匪夷所思，「宜家唔係荷里活電影，啲外星人哩係嗰地底幾百年吖嘛。」指事故不會因多年前的損壞，經過多項工程後，直至今年2月才發生。他指找出涉事承建商並非為追究責任，而是要善意提醒其工程存有疏漏問題。

由於未得出事故成因是否與附近曾經進行工程有關，大會主席決定續議旺角區地下電纜爆炸事故，並會去信路政署要求解釋，並視乎回覆詳細與否，再決定是否撤回議項。