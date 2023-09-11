張家界聯誼會剛成立即組織企業家交流　鄧炳強：起很好示範作用

香港湖南張家界聯誼會在6月成立，即推動香港與張家界兩地投資考察活動。聯誼會今日（11日）晚上舉行首屆理事會就職典禮，保安局局長鄧炳強讚揚為香港企業融入國家發展起了很好的示範作用，擴大兩地合作空間。



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香港湖南張家界聯誼會首屆理事會就職典禮，邀請了張家界市委統戰部部長廖國豪生、湖南省海外聯誼會秘書長梁良、中聯辦九龍工作部副部長郭長勇、油尖旺民政事務專員余健強等出席。廖國豪表示當地「奇峰三千，秀水八百」，擁有很多世界地貌自然遺產，形容香港湖南張家界聯誼會是張家界晉身世界一流旅遊目的地的橋頭堡。

張家界擁有多個著名景點，包括張家界國家森林公園﹑天子山自然保護區﹑天門山洞等，是港人經常到訪的旅遊地點。香港湖南張家界聯誼會會長蕭靖瑜致辭時表示，她出身在張家界，而香港是第二個家，定當帶領聯誼會在香港向世界推廣張家界這張旅遊名片。

香港湖南張家界聯誼會邀得立法會議員鄭泳舜、陳凱欣、梁文廣及油尖旺社團聯會會長楊子熙擔任榮譽會長。為了推廣張家界，聯誼會請來陸詩韻擔任經貿交流大使、何紫綸擔任文化交流大使，黃榕則擔任旅遊推廣大使。除了投資考察，聯誼會亦透過品牌商企活動，促進兩地經貿及旅遊文化合作。