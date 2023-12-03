市建局倡觀塘多地建短期「自由空間」辦不同活動　聖誕「熊」出沒

市建局今年2月宣布，收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），重新檢視項目發展，在流標後正籌備重新招標之際，該局研究善用項目地盤範圍內的土地，向政府申請用作臨時及短期活動的用途，開放予市民享用。



為推進觀塘市中心更新，市建局行政總監韋志成今日（3日）在網誌表示，「觀塘市中心2.0」著重「人」與「空間」的互動，今年4月已向政府申請開放部分位處項目內裕民坊一帶的戶外政府土地，用作臨時活動空間，舉辦不同活動，連結市民和社區。未來會繼續善用政府土地，開放更多戶外空間，用作休憩、戶外運動、文化、創作、裝置藝術、遊樂場等之用。



其中在上周五（1日）起舉行的「冬日熊出沒@觀塘」的活動，就是融合商場YM2裕民坊及門外的「自由空間」打造聖誕氣氛，吸引人流。



團隊已籌備分段開放「自由空間」與市民共享。

9月起在觀塘分段開放「自由空間」

韋志成表示，市建局一直希望透過推進觀塘市中心的更新，將原有以非住宅用途為主的發展，提升至綜合多元用途和功能的「市中心」角色，因此正構建「觀塘市中心2.0」，更新周邊地區的設施。他提到，因應《收回土地條例》的修訂於今年9月1日實施，市建局已籌備分段開放「自由空間」與市民共享，包括將同仁街與協和街交界的前臨時小販市場及前小巴站用地，改作多用途活動場地；靠近觀塘港鐵站的前健康院用地，設置兒童遊樂設施及三人籃球場，已率先在今日開放，給市民一家大小享用。

在裕民坊前舊樓群的位置，開闢寬闊的行人通道，方便市民往來觀塘道及市中心，以及開放裕民坊休憩花園旁的用地作行人通道，進一步加強連接性、建造「易行」、「好行」的環境；而行人通道兩旁的「自由空間」用地，雖然不作對外開放，但已計劃美化空間，投放資源增添藝術裝置，以提升整體戶外「自由空間」的環境。

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4至9月各活動吸引1.3萬人參加

除此之外，市建局在今年4月已向政府申請開放部分位處項目內裕民坊一帶的戶外政府土地，用作臨時活動空間，在4至9月期間，舉辦以「城市運動‧裕民體驗」為主題的一系列活動，讓市民體驗於城市空間內進行運動的樂趣。活動吸引了超過1.3萬名市民參加，韋志成認為，善用空間、以活動連結市民和社區的方向，能帶動觀塘市中心的人流、為地區帶來活力。

他表示，市建局未來將向政府部門申請以短期租約形式，開放更多空間作休閒及活動之用，便民利民。他續指，經過與政府部門多個月來的通力協作，相關的平整工程將於本月內陸續完成，並會分階段轉化為多用途、可塑性極高的「自由空間」，用作休憩、戶外運動、文化、創作、裝置藝術、遊樂場等之用。

裕民坊商場連結戶外 打造聖誕「冬日熊出沒@觀塘」

適逢聖誕節臨近，他指，市建局透過「地方營造」手法，在本月舉辦「冬日熊出沒@觀塘」的節慶活動及戶外嘉年華，善用市中心的室內YM2裕民坊空間，配合戶外的「自由空間」，舉辦這個大型活動，以節日特色和歡樂氣氛貫穿整個市中心，為觀塘市中心創造特色，匯聚人流，推動經濟、文化及藝術活動。該活動設計一條「熊出沒路線」(Kuma 7 Route) ，以7隻形態不同的北極熊裝置貫穿市中心室內和戶外不同地點，包括公共運輸交匯處、花園平台空間及戶外「自由空間」等，讓市民依據設計的路線穿梭遊走。

「冬日熊出沒@觀塘」活動，提供「熊出沒路線」(Kuma 7 Route)，將引領市民穿梭遊走市中心不同的活動空間。（市建局網誌）

團體可透過網頁預訂活動場地

他表示，團隊已為「自由空間」的不同區域訂定主題和用途，並聯絡區內不同機構及地區團體，包括觀塘民政事務署和區議會協作，舉辦不同形式的社區活動；而「自由空間」的部分場地，亦會開放供團體租用，為市中心引入更多元的活動，已為預訂活動場地製作網頁，方便團體經由網上申請，有關網頁將今個月內推出。