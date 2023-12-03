漁護署珊瑚礁普查｜亞媽灣覆蓋率最高　6地點有白化料水溫升所致

今年香港珊瑚礁普查結果出爐，漁護署指，本年珊瑚色素平均指數為4.28，較去年進步，整體珊瑚健康狀況良好，物種多樣性維持於高水平，東平洲亞媽灣的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。不過，今年夏季潛水員於全港6個普查地點錄得珊瑚白化現象，署方指白化的影響程度僅屬輕微，並且只限於局部地方，估計可能因夏季水溫上升所致。



今年香港珊瑚礁普查於6月展開，為期5個月，普查範圍包括多個具重要生態價值的地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

10個地點珊瑚覆蓋率超過50% 珊瑚色素高於一般平均值

普查結果顯示，各個地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由12.8%至74.3%不等，有10個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中5個地點位於海岸公園，而東平洲亞媽灣的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。然而，漁護署表示，今年夏季潛水員在6個普查地點錄得珊瑚白化現象，包括吉澳雞公頭、印洲塘坳魚咀、娥眉洲烏排、海下灣珊瑚灘及小浪茄。署方指，白化的影響程度僅屬輕微及只限於局部地方，可能因夏季水溫上升所致。

東平洲亞媽灣的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。（Google Map截圖）。

參加普查的義務潛水隊亦在10個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。漁護署指，本年的珊瑚色素平均指數為4.28，結果比去年4.06稍佳，遠高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀況良好。

12月3日，漁農自然護理署公布今年的香港珊瑚礁普查結果，整體珊瑚健康狀況良好，物種多樣性維持於高水平。圖示一名珊瑚礁普查員進行珊瑚調查。（政府新聞處）

8個地點發現有棄置漁網

香港珊瑚礁普查的方法及搜集數據的模式均依照現有國際標準，除記錄珊瑚覆蓋率和健康狀況，潛水員亦會記錄預先訂定的指標物種，包括20種魚類和無脊椎動物。漁護署表示，該次普查錄得全數20個指定指標物種，最常見的為蝴蝶魚、石斑、眉魚、笛鯛、海參、海膽及寶貝螺，而大部分地點所錄得的物種數目都很多。大部分石斑、眉魚、細鱗和笛鯛在香港東面水域的伙頭墳洲和香港東北水域的赤洲、黄竹角海及娥眉洲西錄得。

漁護署指，所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕跡，但在8個地點發現有棄置漁網的情況，影響程度僅屬輕微。漁護署將安排承辦商清理。