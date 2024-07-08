【DSE放榜|親子溝通】攜手走過高山低谷　VTC畢業生逆襲成IT專才

現代的親子關係著重平等相待的溝通，互相支持及鼓勵，可以一起走過低谷，享受踏上高山後的風景。何育麟（Alan）於中學時期曾經歷迷惘，對前路亦沒有明確方向，因有媽媽的鼓勵，令他確立了發展路向，循VTC的升學途徑一步步闖出一片天；而Alan也陪伴媽媽走出抑鬱陰霾，並利用知識開發AI抑鬱症篩查系統，回饋社會。



從VTC高級文憑起步 投身IT行業

現職高級商業分析師的Alan，主要職責是透過數據分析，及利用新技術提供解決方案，提升公司的業務及工作效率，是現時灸手可熱的工種。回想中學時，Alan曾對前路感到迷惘︰「我當時沒有特別的專長，對未來也沒有明確的方向，幸得媽媽及哥哥鼓勵，尋找自己的強項。我對數字較為靈敏，而且思想有條理，因此選擇入讀VTC數據科學及分析高級文憑，踏入具發展潛力的IT世界。」「勇於嘗試」是Alan媽媽推動Alan的座右銘，亦因此令原本對IT一竅不通的Alan，勇於踏出第一步，並逐漸培養對數據及IT程式的熱愛，「雖然每一代成長環境不同，但年輕時都總會有迷惘期。只要找到專長及興趣，可以在不同道路上發展，最重要是生活過得充實及愉快。」Alan媽媽感受至深，相信亦是每個家長對子女的期盼。

VTC數據科學及分析高級文憑畢業生Alan，現職為香港寬頻高級商業分析師，同時兼讀香港城市大學計算機科學（榮譽）理學士課程。

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研發AI抑鬱症篩查系統 助患者早日接受適當治療

Alan媽媽推動Alan跟隨自我、學習及成長，自己卻曾因工作壓力而患上抑鬱症，感到情緒低落、對生活感到憂慮，由於病情未能得到正確的關注，病情被耽誤三年，情況一直未有改善。在一次陪伴媽媽覆診時，Alan留意到醫生會透過患者的回應速度分析其病情變化，令他想到運用科技輔助，令患者可盡快得到適切治療，「就讀高級文憑期間，接觸到AI、機械學習和大數據分析，導師亦鼓勵我們將所學應用，解決家居小問題，甚至幫助有需要的人，或為社會改善生活質素。正因為媽媽的經歷，令我更希望以科技協助求助者和專業人員，及早識別潛在抑鬱症患者。」

「AI早期抑鬱症篩查系統」會自動分析求助者說話的語氣、聲線和內容，實時將語音轉化為文字，分析其使用的字詞與抑鬱症的關聯。

於是，Alan便與同學合作開發「AI早期抑鬱症篩查系統」，透過收集抑鬱症相關的文獻和詞庫，以及社交媒體大數據，再編寫深度學習模型，利用AI分析求助者說話的語氣、聲線和內容，了解其情緒，將對談內容以數據化呈現，支援專業人員作初步篩查及參考。Alan介紹：「我們參考史丹福大學所做的抑鬱症研究詞庫，內有超過二千個與抑鬱相關的關鍵詞，用以訓練我們AI系統，分析對談內容。舉例說，有單親母親個案會重覆使用關鍵詞『useless（無用）』形容自己，系統會記錄使用頻率和分析與其他字詞的關聯，因而估計求助者或情緒受困。」Alan媽媽現時已經康復，但作為抑鬱症過來人，會從用家角度，跟Alan分享病人的心路歷程，如求助者在早期對談時多不願露面，故Alan設計系統時亦考慮到這一點，以分析語音為主。

「AI早期抑鬱症篩查系統」於多個中港比賽屢獲獎項，包括「青年科技專才展覽及比賽2022」冠軍、「泛珠三角＋大學生計算機作品賽」最佳創新獎和一等獎與「第8屆香港大學生創新及創業大賽」三等獎等。作品雖然得到認受，但研發過程卻非一帆風順，「研發的過程多多少少都會遇到樽頸，我和組員一方面要解決技術問題，另一方面，又要搜查權威的抑鬱症文獻和統計以訓練AI系統。當我感到灰心時，媽媽的支持往往能令我重新振作。媽媽縱使患有抑鬱症，仍很勇敢去面對病情，她的勇氣對我而言，已是一大鼓勵。」媽媽照顧Alan的心理狀況，而VTC導師則提供支援及引導團隊，學習及應用不同技術。院校與業界有緊密的聯繫，令同學開發的程式將來有機會更廣泛應用，幫助有需要人士。Alan表示︰「團隊正計劃進一步優化系統，如研究結合AI生成技術，以及支援更多語言，並提供即時智能問診和輔導服務。」

Alan（左）與哥哥何育龍（右）合力開發「AI早期抑鬱症篩查系統」，希望能及早識別潛在患者，助他們盡快得到適切治療。

他的作品除了能幫助抑鬱症患者，在研發過程中，Alan媽媽亦見證Alan的轉變，「參加比賽是一個自我磨練的過程，Alan除了學習最新技術，亦要進行資料搜集，這些都令他變得更留意細節。他帶著作品參加比賽，到公開場合講解，令他建立自信，對公眾演講等技巧亦有所提升。」因為Alan媽媽會出席每一場比賽為Alan打氣，親身感受Alan的成長。Alan亦十分感謝參加比賽的機會，「這些經歷為我擴闊眼界，從比賽中可以觀摩其他參賽者的創意，如何將技術應用到不同範疇，而多次的演講介紹，亦令我現時向公司管理層解說新方案時，表現得更得心應手。」

給予信心 成就追夢最強力量

Alan媽媽見證兒子由一名對前路感到迷惘的小伙子，到修讀VTC課程後確立職涯、獨當一面的轉變感到驕傲，更形容是治癒病症的良藥。「很多人窮一生亦未必能找到方向，他能夠在適合的學習模式及實踐中學習及成長，年紀輕輕便確立志向，我感到欣慰、亦為他感到開心。不是每個人都適合走同一條路，最重要是勇於嘗試、不要害怕失敗，我會繼續在背後支持，希望兒子可以繼續在自己的道路上發展、不斷進步，可以回饋社會。」

正因媽媽把家打造成一個堅固的安全網，Alan才能勇敢跳出舒適圈，勇敢接受未知的挑戰，「從小到大，我人生的每個決定，媽媽也總鼓勵我從心出發，做自己喜歡的事，因為她令我明白到，無論多難的事，只要有決心就一定能做到。」Alan於VTC高級文憑畢業後，就獲得香港寬頻聘請成為商業分析師，並於短短一年間獲晉升為高級商業分析師。為了進一步增進IT知識，Alan亦正兼讀學士學位課程，他勉勵年輕人勇於嘗試新事物，從中了解自己的長處，找出發展方向，「做喜歡的事、投入其中，便會有動力，甚至完成本來覺得不可能的事。同時，軟技巧在職場亦非常重要，同學除了學習行業知識，亦要培養自己的思維、溝通、解難等軟技巧，無論對升學及投身職場都十分有幫助。」

（資料及相片由客戶提供）