DSE 2025｜中文閱讀卷以內地作家蔣方舟、台灣柯裕棻文章出題

中學文憑試中文閱讀及寫作今日（2日）開考。閱讀卷一分成指定閱讀篇章及課外篇章兩部分，課外篇章共有3篇，白話文選用內地作家蔣方舟的《我們都曾以爲自己會是小說的主人公》及台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》；文言文則有兩則，分別是一段北宋史學家司馬光《資治通鑑》的摘錄，以及一段金代學者和文學家王若虛《滹南遺老集》的摘錄。



中學文憑試中文閱讀及寫作卷今日（2日）開考。(資料圖片)

文憑試中文閱讀卷一分甲乙兩部分。甲部考核指定的文言經典學習材料，佔全卷30%；乙部則為課外篇章，白話文及文言文兼備，佔全卷70%，全部試題均須作答。

今年卷一乙部課外篇章考核三篇，白話文有兩篇，分別是內地作家蔣方舟的《我們都曾以爲自己會是小說的主人公》及台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》。

第三篇為文言文，有兩則選段，分別是北宋史學家司馬光《資治通鑑》的摘錄，內文記述安史之亂時，張巡和許遠守睢陽城一事；另一篇為金代學者和文學家王若虛《滹南遺老集》的摘錄，談及王若虛對張巡和許遠兩人的評價。

考生：文章不難理解 易捉到方向

應屆考生林同學認為，卷一整體程度中規中矩，不難也不易，有能力作答。不過他指範文沒有以《出師表》出題，笑稱「又畀考評局fake咗（欺騙）」。至於兩篇閱讀篇章，他認為有閱讀習慣就不難理解，「啲文都係同色唔同味」，指兩篇文均「好易捉到方向，唔會話完全唔識」。

至於使用「報到易」程式簽到，他指，過程沒有困難，但指「頭一兩次Error（失靈），之後再掃都掃到」，沒有特別異常情況，他估計，「可能係純粹多人用」，伺服器未必適時處理到。