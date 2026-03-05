DSE2026｜Physics物理科攻略　重點溫習內容、考試技巧、常犯錯誤

文：香港數理教育學會委員會成員、南亞路德會沐恩中學物理科老師張翡翠

DSE物理科最後衝刺，單純背誦公式並不足夠。你需要更深層的理解、精準的解題策略，以及對常犯錯誤的敏銳觸覺。本文從重點溫習、考試技巧和常犯錯誤三方面，為你提供最精要的進階攻略。



甲、重點溫習內容

必修部分

1. 力學（佔分最重）

•力的標示（重力、摩擦力、法向力），特別在斜面及圓周運動

•圖表解讀：v-t 圖斜率 = 加速度，面積 = 位移

•動力學與能量守恆結合題（如斜坡下滑再衝上另一斜面）

•圓周運動與萬有引力（衞星運動、向心力公式）

2. 熱力學與氣體

•氣體定律圖線（P-V 圖、P-T 圖的斜率意義）

•分子運動論與宏觀量的微觀解釋

•熱平衡、比熱容量、潛熱計算

3. 波動學

•波的干涉（雙縫實驗）、駐波形成（弦線、空氣柱）

•光的反射、折射、全內反射、透鏡成像

•常考結合型：波動學 + 動力學

4. 電磁學

•電場疊加、電勢、電路分析

•帶電粒子在磁場中的圓周運動

•電磁感應：楞次定律、法拉第定律（切記：左右手勿混淆！）

5. 原子物理與核能

•原子模型、能級躍遷、光電效應

•核衰變、質量虧損、束縛能計算

選修部分（四選二）

•天文學： 恆星演化、赫羅圖、宇宙學模型

•原子世界： 量子效應、放射性衰減、半衰期

•能源： 發電原理、能源效益、可再生能源比較

•醫學物理： X 光成像、超聲波、核子醫學原理

乙、考試技巧

卷一乙部（長短題目）

得分策略：

•先做短題目： 通常考核單一概念，用對公式便十拿九穩

•長題目多為結合型： 如動力學 + 電力學（帶電粒子在電場中運動）、波動學 + 動力學，需靈活串連公式

•作答格式： 先列公式 → 代入數值 → 寫答案 + 單位，最終答案框示

•實驗題框架： 目的 → 變量（自變、應變、控制）→ 步驟（附草圖）→ 數據處理

卷一甲部（選擇題）

時間分配：

•最後 45 分鐘集中做 MC，此時大腦較冷靜

陷阱預警：

•干擾選項針對概念不紮實考生：錯誤單位轉換、忽略向量方向、公式誤用

•善用公式表： MC 題次序多順着公式表編排

•每題限 1 分鐘： 不懂便先撞同一字母（如全部選 A），切勿漏空

•多操練歷年 MC： 從錯誤中釐清概念

卷二（選修單元）

•選最擅長的兩個單元，考慮概念清晰度、計算量、past paper 掌握程度

•重點操練核心大題（如醫學物理的 X 光原理）

丙、年年常犯錯誤（考評報告整合）

1. 單位與符號

•混淆 cm/m、g/kg

•漏寫單位、向量方向出錯

2. 公式誤用

•非勻加速用 v = u + at

•描述勻加速時漏了 "uniformly accelerated"

•混淆重量與質量、動量與動能

•誤以為向心力是獨立力

3. 圖表解讀

•混淆位移-時間圖與速度-時間圖

•計算斜率/面積時漏寫單位

4. 實驗題失分

•變量混淆、步驟不完整

•直接連接數據點，而非畫最佳擬合直線（best fit straight line）

5. 審題粗疏

•忽略關鍵字：smooth（無摩擦力）、initially at rest（u = 0）、just touch（N = 0）

•答非所問：要求「explain」卻只寫公式

6. 概念謬誤

•誤以為物體運動方向必與合力方向一致

•誤以為電流流向與電子流動方向相同

•誤以為電場線就是粒子運動軌跡

丁、實戰錦囊

•計時操練： 貼近真實考試時間（早上 8:30 開始卷一）

•審題畫底線： 圈出關鍵操作詞（explain / deduce / sketch）和條件

•錯誤筆記本： 記錄錯誤思路、正確概念、避免再犯的方法

•終極心法： 困惑時回到基本定義（牛頓定律、能量守恆）

戊、結語：堅持到底，天道酬勤

備試遇上樽頸位，千萬不要放棄。物理科的悟性，往往在反覆鑽研中豁然開朗。世上沒有「贏在起跑線」，只有在終點線才分勝負。能夠堅持到最後一刻，你已戰勝了自己。

每一位考生都無法預知結局，我們能做的，就是盡力而為，問心無愧。這份全力以赴的堅持，本身就是成功，足以讓青春不枉過。

請相信，天道酬勤。帶著信心走進試場，沉著應戰，為自己的努力劃上圓滿句號。