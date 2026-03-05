DSE2026｜Physics物理科攻略 重點溫習內容、考試技巧、常犯錯誤
文：香港數理教育學會委員會成員、南亞路德會沐恩中學物理科老師張翡翠
DSE物理科最後衝刺，單純背誦公式並不足夠。你需要更深層的理解、精準的解題策略，以及對常犯錯誤的敏銳觸覺。本文從重點溫習、考試技巧和常犯錯誤三方面，為你提供最精要的進階攻略。
甲、重點溫習內容
必修部分
1. 力學（佔分最重）
•力的標示（重力、摩擦力、法向力），特別在斜面及圓周運動
•圖表解讀：v-t 圖斜率 = 加速度，面積 = 位移
•動力學與能量守恆結合題（如斜坡下滑再衝上另一斜面）
•圓周運動與萬有引力（衞星運動、向心力公式）
2. 熱力學與氣體
•氣體定律圖線（P-V 圖、P-T 圖的斜率意義）
•分子運動論與宏觀量的微觀解釋
•熱平衡、比熱容量、潛熱計算
3. 波動學
•波的干涉（雙縫實驗）、駐波形成（弦線、空氣柱）
•光的反射、折射、全內反射、透鏡成像
•常考結合型：波動學 + 動力學
4. 電磁學
•電場疊加、電勢、電路分析
•帶電粒子在磁場中的圓周運動
•電磁感應：楞次定律、法拉第定律（切記：左右手勿混淆！）
5. 原子物理與核能
•原子模型、能級躍遷、光電效應
•核衰變、質量虧損、束縛能計算
選修部分（四選二）
•天文學： 恆星演化、赫羅圖、宇宙學模型
•原子世界： 量子效應、放射性衰減、半衰期
•能源： 發電原理、能源效益、可再生能源比較
•醫學物理： X 光成像、超聲波、核子醫學原理
乙、考試技巧
卷一乙部（長短題目）
得分策略：
•先做短題目： 通常考核單一概念，用對公式便十拿九穩
•長題目多為結合型： 如動力學 + 電力學（帶電粒子在電場中運動）、波動學 + 動力學，需靈活串連公式
•作答格式： 先列公式 → 代入數值 → 寫答案 + 單位，最終答案框示
•實驗題框架： 目的 → 變量（自變、應變、控制）→ 步驟（附草圖）→ 數據處理
卷一甲部（選擇題）
時間分配：
•最後 45 分鐘集中做 MC，此時大腦較冷靜
陷阱預警：
•干擾選項針對概念不紮實考生：錯誤單位轉換、忽略向量方向、公式誤用
•善用公式表： MC 題次序多順着公式表編排
•每題限 1 分鐘： 不懂便先撞同一字母（如全部選 A），切勿漏空
•多操練歷年 MC： 從錯誤中釐清概念
卷二（選修單元）
•選最擅長的兩個單元，考慮概念清晰度、計算量、past paper 掌握程度
•重點操練核心大題（如醫學物理的 X 光原理）
丙、年年常犯錯誤（考評報告整合）
1. 單位與符號
•混淆 cm/m、g/kg
•漏寫單位、向量方向出錯
2. 公式誤用
•非勻加速用 v = u + at
•描述勻加速時漏了 "uniformly accelerated"
•混淆重量與質量、動量與動能
•誤以為向心力是獨立力
3. 圖表解讀
•混淆位移-時間圖與速度-時間圖
•計算斜率/面積時漏寫單位
4. 實驗題失分
•變量混淆、步驟不完整
•直接連接數據點，而非畫最佳擬合直線（best fit straight line）
5. 審題粗疏
•忽略關鍵字：smooth（無摩擦力）、initially at rest（u = 0）、just touch（N = 0）
•答非所問：要求「explain」卻只寫公式
6. 概念謬誤
•誤以為物體運動方向必與合力方向一致
•誤以為電流流向與電子流動方向相同
•誤以為電場線就是粒子運動軌跡
丁、實戰錦囊
•計時操練： 貼近真實考試時間（早上 8:30 開始卷一）
•審題畫底線： 圈出關鍵操作詞（explain / deduce / sketch）和條件
•錯誤筆記本： 記錄錯誤思路、正確概念、避免再犯的方法
•終極心法： 困惑時回到基本定義（牛頓定律、能量守恆）
戊、結語：堅持到底，天道酬勤
備試遇上樽頸位，千萬不要放棄。物理科的悟性，往往在反覆鑽研中豁然開朗。世上沒有「贏在起跑線」，只有在終點線才分勝負。能夠堅持到最後一刻，你已戰勝了自己。
每一位考生都無法預知結局，我們能做的，就是盡力而為，問心無愧。這份全力以赴的堅持，本身就是成功，足以讓青春不枉過。
請相信，天道酬勤。帶著信心走進試場，沉著應戰，為自己的努力劃上圓滿句號。