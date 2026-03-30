DSE｜調查指考生壓力創近4年新高　「自我期望」首成主要來源

DSE中學文憑試主科即將開考，結果顯示，學友社的調查顯示，受訪考生的平均壓力分數達7.1分（10分為極大壓力），較2023、2024及2025年呈上升趨勢，創近四年新高。



當中，「自我期望」首次成為考生的主要壓力來源，影響程度高達7.5分。學友社學生輔導顧問吳寶城指，考生因期望高而造成壓力或與競爭加劇情況有關。他強調文憑試報考人數上升並不代表所有考生會有直接競爭。



學友社執行總監梁國成建議考生面對壓力時，可嘗試以正向思維，將焦點從「結果」轉向「可控的過程」，把心力放在能夠掌控的事項上，例如調節作息時間、溫習方式等，將壓力轉化為執行力。



學友社調查結果顯示，本屆考生平均壓力分數達7.1 分（10分為極大壓力），創近4年新高。（學友社提供）

「自我期望」首次成為考生的主要壓力來源，影響程度高達7.5分。（學友社提供）

「自我期望」首次成為考生的首要壓力來源

學友社於今年1月至2月透過網上問卷，就精神壓力訪問了1,046名考生。調查發現，考生壓力主要源於「自我期望」、「往後出路」及「溫習／準備時間不足」三大因素。其中「自我期望」首次成為考生的首要壓力來源，影響程度高達7.5分。

從考生對文憑試的分數預測上可見，應屆考生對取得21分或以上（通常為入讀大學學位較穩定的分數）的預期大幅提升。正向期望雖可成為學習動力，但也成為考生的壓力來源。

「自我期望」首次成為考生的首要壓力來源，影響程度高達7.5分。（資料圖片）

「自我期望」首次成為考生的首要壓力來源，影響程度高達7.5分。（資料圖片）

吳寶城：文憑試報考人數上升並不代表所有考生會有直接競爭

學友社學生輔導顧問吳寶城指，考生因期望高而造成壓力，除了反映考生期望和能力之間的落差，及考生視文憑試為自我價值的展示、從而不斷期望提高成績外；或與競爭加劇情況有關。不少考生誤以為報名文憑試及大學聯招辦法的人數上升，會影響自己在文憑試中取得更好評分的機會，及在聯招中的選科競爭。

吳寶城表示，文憑試報考人數上升，並不代表所有考生會有直接競爭，例如非本地考生不會直接與本地考生競逐聯招學位。另外文憑試亦採用水平參照方式評分，只要考生做好自己的本分，就能取得與表現相符的評分。他建議考生現階段應先專注備考，不應過分思考升學的打算而打亂考試計劃。

學友社學生輔導顧問吳寶城。（資料圖片／余俊亮攝）

梁國成：考生面對壓力時可將心力放在能夠掌控的事項上

學友社執行總監梁國成建議，考生面對壓力時，可嘗試以正向思維，將焦點從「結果」轉向「可控的過程」，把心力放在能夠掌控的事項上，例如調節作息時間、溫習方式等，將壓力轉化為執行力。同時，應做好個人期望管理，預先設想「最壞情況」，在進入考場前做好心理準備。

學友社輔導及支援服務

學友社每年均於應試及放榜期間提供一系列的輔導及支援服務，除電話輔導熱線2503 3399，及網上聊天輔導外，最新設立的「一站式 DSE 支援站 HYCDSE.HK」專為DSE考生提供考試最新資訊、各項溫習小貼士及注意事項，並提供香港模擬文憑試歷屆試題免費下載。

學友社發現，自從他們推出的「學生專線25033399」增強服務，於逢星期一至五下午12時30分至1時30分提供輔導以來，本學年9月份開學至今查詢數字不斷上升。當中更有家長因子女受考試壓力影響而焦慮求助，學友社社工即時聯絡校方，與家長一同跟進。