DSE2023 | 考試中期感疲倦？相信自己、保持狀態、最後衝線

考試踏入中段，DSE考生已經歷一段長時間的作戰。相信不少考生開始感到疲累，甚至有點支撐不了的感覺。有這些感覺也是正常不過。讓自己適當休息，才可以保持狀態，以作最後衝線。（撰文：香港青年協會 DSE 27771112 ）



考試中期狀態差 自我肯定增信心

面對堆積如山的筆記及不斷累積的壓力，考生體力及精神難免下降。應戰中的考生如何保持狀態，以發揮到最後一刻？考生可以透過「自我肯定」及「持續鼓勵」令自己保持樂觀積極態度，才會有信心愈戰愈勇。

自我肯定：對自己過往的溫習抱有信心，避免成為緊張大師。每一次重溫知識，都能讓我們的記憶更牢固。

持續鼓勵：我們的思想會影響個人的情緒，繼而影響行為。保持正面思維，向自己講述鼓勵性的說話，有助提高自己的正能量，繼續邁向目標。考生不妨對自己多講「我可以！」、「我做得到！」

2023年DSE中學文憑試4月21日開考。在黃竹坑港大同學會書院試場，考生一早到場，準時8時30分應考英國語文科卷一。

主科表現不理想 餘下科目再搏盡

剛完成主科考試，或許有考生擔心自己的表現未如理想。面對主科「失手」，明白考生難免變得意志消沉。鼓勵考生：

1.切忌怪責自己。考試的表現受不同的因素影響，如身體狀況、題目難易程度、考場環境等。欣賞自己已盡最大的努力，在可控範圍內做到最好。

2.專注現在。先平靜心情，嘗試告訴自己無論結果怎樣，這科考試已結束，宜把心神集中應付下一科考試。

3.思想轉念。考生容易反覆回顧失手的原因。應避免問自己「為什麼（Why）做不好？」，可嘗試改問自己「該怎樣做（How）改善下一科？」

文憑試的總成績是由多科合成，即使其中一科失手，集中精力在餘下的科目上，亦有機會改變結果，切勿放棄太早。

適時放鬆休息 保持身心健康

與此同時，保持良好的個人狀態往往是成功關鍵。考生記得要好好愛護自己，讓身體和情緒保持健康的狀態。除了專注溫習外，適當休息亦重要。讀到頭昏腦脹時，不妨喝杯暖水醒醒神，或做些有助放鬆的活動。每當自己擔心成績而感到焦慮，也可以簡單的呼吸練習，提醒自己把專注力放回當下。

最後，建議考生可利用空餘的時間，找個舒服的地方，如大自然環境、寧靜的空間、睡床進下以下練習：

1.以一個舒適的姿勢坐下或躺下；

2.閉上眼睛，深深吸入一口氣，再慢慢、慢慢、慢慢……呼出來；

3.試試在腦內、心中哼哼你最喜歡的歌曲；

4.感受四周的微風、陽光、空氣或舒適的環境；

5.無論考試表現理想還是不理想，專注於自己的一呼一吸之間；

6.感受自己由頭到腳慢慢的放鬆；

7.欣賞自己過去一直的努力及付出；

8.並跟自己說一聲「我很棒，我能做到的。」

懷著樂觀的心情作最後衝線，You are not alone！

我們樂意聆聽你的故事，歡迎考生致電或WhatsApp 香港青年協會 DSE 27771112。

香港青年協會 DSE 27771112

支援熱線：27771112

WhatsApp：27771112

IG：https://www.instagram.com/dse27771112

Facebook：https://www.facebook.com/Dse27771112

網站：http://27771112.hk

服務時間：周一至六（包括公衆假期 ），下午2時至凌晨2時，陪伴學生渡過備試、應試、預備放榜及放榜等階段。