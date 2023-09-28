JUPAS選科2024｜專訪學友社升學專家　講解選科表排位策略、流程

JUPAS 2024的重要日子和時間表日前已經公布，學友社學生輔導顧問吳寶城接受「01教育」訪問，講解選科排位策略和流程。他指出，由於今年沒有通識科，各個學系的收分估算會變得困難，但同學仍然有方法作評估，以揀選心儀科目。他又提到，同學可以留意會否有個別學科的收分計算比重，會符合自己成績較突出的科目，提高入學機會。



學友社學生輔導顧問吳寶城。（余俊亮攝）

問：JUPAS 2024的時間表已經公布，學生最需要留意哪些日期？

答：學生總共有5個日期需要注意，JUPAS報名由2023年10月5日開始，同年12月6日結束，其間可以更改學科選擇，即使過了期限，至2024年5月29日前都可以付費更改學科選擇。到了2024年7月18至20日，同學於文憑試放榜之後亦可更改學科選擇。另外，同學於1月3日之前要遞交「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）的相關文件，而學生學習概覽（SLP）的遞交限期則是5月29日。

問：學生們應該如何理解JUPAS的分派學位機制？是否分數高就一定入到心儀科目？

答：同學揀選學科後，只要符合所選科目的收生最低要求，即會獲列入各個所選科目的獨立隊伍之中，所以同學會同時身處多個隊伍之中。基於同學的分數及面試表現等因素，同學於隊伍中的排名會依照該些因素排列，系統會由最高分的同學開始派發學額。當同學於某個學科獲得學額，系統不會再向他分發其他學系的學額。

另外，同學需要留意，學科選擇的Banding會影響大學錄取同學的機會，例如部份院校需要同學將學科排在「Band A」或「Band B」才會錄取。

問：如何選擇升學的目標學系？JUPAS排位時有什麼因素應該考慮？

答：同學於選擇科學目標時，首先可以排除不感興趣的學科。其次是考慮成績，同學升上中六後，應該估算到自己成績，並參考校內考試、師兄姐的表現、學系的過往收生分數，例如某學科的收生分數一直介乎30多分，但估計自己只能考到20多分，就是獲得錄取的機會不大。第三，部份學科會要求學生曾於DSE修讀指定科目，如果同學沒有修讀該科，就不會獲得錄取，故不應考慮該學科。

如果同學有明顯志向，當然可以選擇相關學科，但同學如果不清楚自己的志向，亦可以根據自己的性格或特點，擴闊一點找出選科範圍。例如同學喜歡和人溝通、接觸或服務他人，可以考慮商科或社工；若同學傾向邏輯思維或計數，就可以選擇理科。同學列出多個學科選擇後，排序時可以假設獲得所有科目都錄取自己的理想成績，再對比自己較傾向選擇哪個科目，以找出自己的優先次序。

另外，同學亦要留意哪些學科需要面試。如果有學科需要放榜前面試，就應該將該些學科放在最前面。若學科無須面試，同學於放榜後再將該些學科放回較前名次即可。

如果同學喜歡與人溝通，其中一個可以考慮的選擇是商學院。（資料圖片）

問：如何估計及推算自己入讀個別科目的機會，調整JUPAS選科策略？

答：由於今年沒有通識科，由公社科取而代之，所以情況和過往不同。雖然較難估算，但同學可以嘗試刪走通識科，再比對自己成績與過往收生要求。另外，改制下部份學科可能由計算成績最佳六科（Best 6）變成最佳五科（Best 5），同學可以平均分數計算，例如某科過去最佳六科收分為24分，即平均每科有第4級成績，最佳五科收分可以估算為20分。

此外，部份學科收分設有「科目比重」，如果同學在個別科目成績較好會佔有優勢。不過各位同學需注意，任何估計方法都只供參考，並非百分百準確。

問：學生於JUPAS選科時還有哪些數字需要留意？

答：學額是其中一項同學需要注意的數據，大學一年級收生人數包括聯招（JUPAS）和非聯招方式（Non-JUPAS）。同學需要留意不同學科有多少個聯招收生學額，以港大醫科為例，收生名額接近300個，但只有約半學生經聯招入學。

部份學科收生人數較少，可能只有十多人，一旦該年有較多成績較好的學生選擇入讀，收生分數將大大提升，加上每年的實際競爭情況難以估計，同學應避免揀選太多收生人數該少的學科。相比之下，一些學科收生人數高較幾百人的學科，收生分數變化相對較少，同學亦可留意。

另外，部份院校採取「雙軌制」，循學院和學科兩個途徑收生。以中大社會科學院為例，同學可以同時選擇入讀中大社會科學及個別中大社會科學院的學系，增加入學機會。

以中文大學的社會科學院為例，同學可以同時選擇入讀中大社會科學及個別中大社會科學院的學系，增加入學機會。（資料圖片 ）

問：學生如何決定採取較進取或保守的方法填寫JUPAS選科表？

答：大前提都是基於今年改制，收生分數較難估計，如果同學想採取較保守的策略或增加入學機會，就要留意學科的計分方法分數比重是否可以有利於自己，例如自己的數學成績較突出，就可以選擇計分時數學科比重較高的科目。過去部份學生以17、18分的成績仍然可以入讀中大工程或科大理學，就是類似原因。

如果同學考慮到今年變化可能較大，傾向保守的選科策略，亦不代表要只選擇入讀機會高的學科。同學的Band A選擇仍然可以「博」，惟「一個起、兩個止」，建議A3就應該增上「穩陣」的學科選擇。

另外，學科的最終收分視乎該學科的受歡迎程度，受歡迎的學科仍然會有較大競爭，以醫科為例，就不會因為沒有通識科而變得容易入讀，「難入嘅繼續難入，只係有通識定係冇通識嘅問題」。如果同學預期自己的分數較低，亦可以留意過去收分較邊緣，例如收分介乎18、19分的學科。

問：除了JUPAS報名之外，學生還可以留意哪些入學計劃？

答：現時學生有多元入學機會，不再單一考慮公開試成績，同學可經校長推薦（PNS）、學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）或學生運動員計劃入學，但亦要視乎學生資歷，每個人都有不同天份，同學要選擇最適合自己的入學方式。要注意的是，同學只能選擇其中一項計劃入學。

選擇提名人方面，如果是學生運動員計劃，提名人需要是體院或運動團體。另外，同學即使獲得校長推薦，最低都要考取「3322A」成績，直接取錄就不在此限。

問：不少開辦副學士（Asso）或高級文憑（HD）的大專院校於放榜之前已經開始收生程序，學生應否報名相關課程，以作準備？

答：同學如果擔心自己未能以聯招升學，或是未能達到最低收生要求，亦可考慮聯招以外的升學途徑，例如自資學位或副學士等。同學預先報名課程後，有可能獲得有條件取錄（Conditional Offer），放榜當日心情亦會較為輕鬆。

問：如果JUPAS報名時發現心儀科目屬新課程，沒有過去收生數字，學生應該如何處理？

答：今年聯招有部份學科更改名字，但課程內容大同小異，過去的分數仍然可以參考。如果是新學科，有興趣的同學仍然可以一試，雖然收生分數未知，但如果比想像中低，同學可能會因沒有揀選而感到後悔。不過，同學揀選新學科前須要盡量搜集資料，例如課程內容及未來出路等，幫助做出正確決定。

JUPAS選科常見問題