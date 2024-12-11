JUPAS改選2025｜醫科護理學收生分數　藥劑物理治療放射升讀要求

【DSE放榜2025／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2025年中學文憑試（DSE）暫定於2025年7月16日放榜，及後考生可在7月17日至7月19日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【醫療/醫護篇】醫學、中醫、牙醫、護理、藥劑、言語治療、物理治療、職業治療、放射治療、醫學工程、公共衞生、獸醫等



1. 內外全科醫學士/中醫收生分數

香港大學（港大）提供課程包括：JS6456 內外全科醫學士、JS6482 中醫全科學士。

中文大學（中大）提供課程包括：JS4501 內外全科醫學士課程、JS4502 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別、JS4542 中醫學。

浸會大學（浸大）提供課程包括：JS2410 中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)、JS2420 中藥學學士(榮譽)。

2. 護理學收生分數

港大提供課程包括：JS6418 護理學學士菁英領袖培育專修組別、JS6468 護理學學士。

中大提供課程包括：JS4513 護理學。

理工大學（理大）課程包括：JS3337精神健康護理學(榮譽)理學士、JS3648 護理學(榮譽)理學士。

3. 專職醫療（藥劑/言語治療/物理治療/職業治療等）收生分數

港大提供課程包括：JS6157 理學士(言語及語言病理學)、JS6494 藥劑學學士。

中大提供課程包括：JS4525 藥劑學。

理大課程包括：JS3624 職業治療學(榮譽)理學士、JS3290眼科視光學(榮譽)理學士、JS3636 物理治療學(榮譽)理學士、JS3636物理治療學(榮譽)理學士、JS3612 放射學(榮譽)理學士、JS8727言語病理學及復康榮譽理學士（2025年新課程）。

4. 其他醫療相關科目（牙醫/獸醫/醫學工程/化驗等）收生分數

港大提供課程包括：JS6107 牙醫學士、JS6250 文理學士(環球衞生及發展)、JS6925 工學學士(生物醫學工程)、JS6949 生物醫學學士。

中大提供課程包括：JS4329 健康與體育運動科學、JS4460 生物醫學工程學、JS4537 公共衞生、JS4550 生物醫學、JS4725 生物科技、創業與醫療管理。

城市大學（城大）提供課程包括：JS1211工學士(生物醫學工程) (特點: 醫療技術 / 生物儀器 / 細胞和組織工程 / 醫療機器人)、JS1801獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程)、JS1805 生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)]、JS1807理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗)。

理大提供課程包括：JS3150 生物醫學工程(榮譽)理學士組合課程、JS3478醫療化驗科學(榮譽)理學士。

浸大提供課程包括：JS2940 創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)。

都會大學（都大）提供課程包括：JS9732生物醫學與生物科技榮譽理學士。

（港大醫學院網站圖片）

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等是8.5分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，而不同學科均有不同加權標準。

附表：JUPAS醫學、中醫、牙醫、護理、藥劑、言語治療、物理治療、職業治療、放射治療、醫學工程、公共衞生、獸醫等課程收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

院校：港大

課程編號：JS6107

課程：牙醫學士

計分方法：生物或化學(x1.3)最佳1科 + 最佳5科

下四分位數：45

中位數：46

上四分位數：49

-

院校：港大

課程編號：JS6157

課程：理學士(言語及語言病理學)

計分方法：最佳5科

下四分位數：32

中位數：32

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6925

課程：工學學士(生物醫學工程)

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：28

中位數：29

上四分位數：32

-

院校：港大

課程編號：JS6250

課程：文理學士(環球衞生及發展)

計分方法：最佳5科 a

下四分位數：26

中位數：28

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6418

課程：護理學學士菁英領袖培育專修組別

計分方法：最佳5科 a +

0.5 x 最佳第6科 a

下四分位數：34

中位數：35

上四分位數：36

-

院校：港大

課程編號：JS6456

課程：內外全科醫學士

計分方法：最佳6科

下四分位數：42

中位數：44

上四分位數：45

-

院校：港大

課程編號：JS6468

課程：護理學學士

計分方法：最佳5科 a + 0.5 x 最佳第6科 a

下四分位數：25

中位數：26

上四分位數：27

-

院校：港大

課程編號：JS6482

課程：中醫全科學士

計分方法：最佳5科 a + 0.5 x 最佳第6科 a

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：33

-

院校：港大

課程編號：JS6494

課程：藥劑學學士

計分方法：最佳6科

下四分位數：37

中位數：39

上四分位數：39

-

院校：港大

課程編號：JS6949

課程：生物醫學學士

計分方法：最佳6科

下四分位數：39

中位數：39

上四分位數：41

-

院校：中大

課程編號：JS4725

課程：生物科技、創業與醫療管理

計分方法：最佳5科

下四分位數：27.5

中位數：29

上四分位數：30.5

-

院校：中大

課程編號：JS4329

課程：健康與體育運動科學

計分方法：最佳5科

下四分位數：27.5

中位數：29

上四分位數：30.5

-

院校：中大

課程編號：JS4460

課程：生物醫學工程學

計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.5)

• 數學或M1/M2最佳1科 (x 1.5)

• 生物、化學、物理 (x 1.5)】

下四分位數：39

中位數：41.25

上四分位數：43.5

-

院校：中大

課程編號：JS4501

課程：內外全科醫學士課程

計分方法：6科【• 須包括中文、英文、數學，以及生物/化學最佳1科】

下四分位數：36

中位數：37

上四分位數：38

-

院校：中大

課程編號：JS4502

課程：內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別

計分方法：6科【• 須包括中文、英文、數學，以及生物/化學最佳1科】

下四分位數：40

中位數：40.5

上四分位數：41.5

-

院校：中大

課程編號：JS4513

課程：護理學

計分方法：最佳5科【• 生物、化學、物理最佳1科 (x 1.2)】

下四分位數：27.1

中位數：28.6

上四分位數：30.1

-

院校：中大

課程編號：JS4525

課程：藥劑學

計分方法：最佳5科

下四分位數：30.5

中位數：30.5

上四分位數：32

-

院校：中大

課程編號：JS4537

課程：公共衞生

計分方法：最佳5科

下四分位數：23

中位數：24

上四分位數：26

-

院校：中大

課程編號：JS4542

課程：中醫學

計分方法：最佳5科

下四分位數：29

中位數：29

上四分位數：32

-

院校：中大

課程編號：JS4550

課程：生物醫學

計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.5)

• 生物 (x 1.5)

• 化學 (x 1.5)

• 須包括中文、英文、數學，以及生物/化學最佳1科】

下四分位數：38

中位數：38

上四分位數：39.75

-

院校：科大

課程編號：JS5118

課程：理學士（生物醫學及健康科學）（新課程）

計分方法：英文 x 1.5+數學+生物 / 化學 / 物理 / M1 / M2之中最佳1科 *

+最佳其他2科 * | * 比重: 生物 / 化學 (x2), 物理 / M1 / M2 (x 1.5)

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3150

課程：生物醫學工程(榮譽)理學士組合課程

計分方法：最佳5科

下四分位數：178

中位數：208

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3478

課程：醫療化驗科學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：290

中位數：299

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3337

課程：精神健康護理學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：203

中位數：203.5

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3648

課程：護理學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：208

中位數：213.5

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3624

課程：職業治療學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：273.5

中位數：293

上四分位數：

-

院校：理大

課程編號：JS3290

課程：眼科視光學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：275

中位數：275

上四分位數：

-

院校：理大

課程編號：JS3636

課程：物理治療學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：284

中位數：293

上四分位數：

-

院校：理大

課程編號：JS3612

課程：放射學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：318.5

中位數：320

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1211

課程：工學士(生物醫學工程) (特點: 醫療技術 / 生物儀器 / 細胞和組織工程 / 醫療機器人)

計分方法：最佳5科（若同時應考數學、M1、M2，只計其中1科）<br>【比重】2: 英文 / 數學 / 生物 / 化學 / M1/M2 / 物理

下四分位數：35

中位數：36

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1801

課程：獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程)

計分方法：最佳5科包括英文、數學、生物及化學<br>【比重】1

下四分位數：32

中位數：33.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1805

課程：生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)]

計分方法：3核心科+ 2選修科<br>【比重】2: 英文 / 生物 / 化學；

1.5: 數學 / BAF / DAT / ICT

/ M1/M2 / 物理

下四分位數：34

中位數：35.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1807

課程：理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：40

中位數：42

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2410

課程：中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)

計分方法：最佳5科(中文 x1.5，英文 x1.5，生物 x1.5，化學 x1.25)

下四分位數：-

中位數：31.4

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2420

課程：中藥學學士(榮譽)

計分方法：最佳5科(中文 x1.5，數學 x1.25，生物 x1.25，化學 x1.5)

下四分位數：-

中位數：25.01

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2940

課程：創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)

計分方法：最佳5科(英文 x2，數學 x1.5，M1 x1.5，HMSC x1.1)

下四分位數：

中位數：19.33

上四分位數：-

-

院校：教大

課程編號：JS8727

課程：言語病理學及復康榮譽理學士（2025年新課程）

計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5)

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：

-

院校：都大

課程編號：JS9732

課程：生物醫學與生物科技榮譽理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：16

中位數：16

上四分位數：-