JUPAS｜BBA商科收生分數總覽　附金融經濟會計風險管理入讀要求

【DSE 2023放榜／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學】DSE放榜後，考生可在7月20日至7月22日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【商科/商學院篇】工商管理、環球管理、環球商業、商業學、經濟、金融、計量金融、量化金融、金融科技、金融分析、商業智能、風險管理、會計、財務、市場營銷等



1. 工商管理、環球商業管理、市場學等課程收生分數

香港大學（港大）：工商管理學學士、工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)、工商管理學學士(商業分析)、工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程)、工商管理學學士(國際商業及環球管理)、環球工程與商業課程 (雙學位課程)等。

中文大學（中大）：工商管理學士綜合課程、環球商業學、工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程等。

科技大學（科大）：理學士（生物科技及商學）、科技及管理學雙學位課程、工商管理、工商管理學士（經濟學）、工商管理學士（金融學）、工商管理學士（環球商業管理）、工商管理學士（資訊系統學）、工商管理學士（管理學）、工商管理學士（市場學）、工商管理學士（營運管理學）、工商管理學士（專業會計學）等。

理工大學（理大）：會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學)、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程 (航空管理及金融 / 國際航運及物流管理 / 供應鏈管理及分析)、管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學)

城市大學（城大）：工商管理學士(環球商業)、工商管理學士(會計)、工商管理學士(管理學)、工商管理學士(市場營銷)、經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)]、工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)、資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)]、工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)、管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業決策分析)、工商管理學士(環球營運管理)]、工商管理學士(商業決策分析)、工商管理學士(環球營運管理)、法律學學士與工商管理學士(會計)等。

浸會大學（浸大）：工商管理學士(榮譽) - 會計學專修、工商管理學士(榮譽)、工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)等。

嶺南大學（嶺大）課程包括：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)、工商管理(榮譽)學士、工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理等。

都會大學（都大）：專業會計榮譽工商管理學士、商業管理學榮譽工商管理學士、環球商業榮譽工商管理學士、企業管治及持續發展榮譽工商管理學士等。

2. 經濟、金融、風險管理等課程收生分數

港大：經濟學學士 / 經濟金融學學士、工商管理學學士(商業分析)、金融學學士(資產管理及私人銀行)、理學士(計量金融)、文理學士(金融科技)等。

中大：保險、金融與精算學、計量金融學、環球經濟與金融跨學科主修課程、計量金融學及風險管理科學、金融科技學、風險管理科學、經濟學、計量金融學、環球經濟與金融跨學科主修課程、計量金融學及風險管理科學、金融科技學、風險管理科學、經濟學等。

科大：理學士（數學與經濟學）、工商管理學士（經濟學）、工商管理學士（金融學）、理學士（經濟及金融學）、理學士（量化金融學）、理學士（風險管理及商業智能學）、理學士（可持續發展及綠色金融）等。

理大：航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程 (航空管理及金融 / 國際航運及物流管理 / 供應鏈管理及分析)、數據科學(榮譽)理學士組合課程 (數據科學及分析 / 投資科學及金融分析)等。

城大：理學士(計算金融及金融科技)、經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)]、工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)、資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)]、理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技)等。

浸大：商業計算及數據分析理學士(榮譽)等。

嶺大：工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理、社會科學(榮譽)學士 - 經濟學等。

3. 會計學課程收生分數

港大：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)

中大：專業會計學

科大：工商管理學士（專業會計學）

理大：會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學)

城大：工商管理學士(會計)

浸大：工商管理學士(榮譽) - 會計學專修

都大：專業會計榮譽工商管理學士

MIRROR成員呂爵安Edan（右）為港大商學院舊生。（港大商學院網站圖片）

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，例如理工大學不少學科會將DSE語文科分數加權乘10倍，而不同學科均有不同加權標準。