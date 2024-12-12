JUPAS改選2025｜BBA商科收生分數　金融經濟會計風險管理入讀要求

【DSE放榜2025／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2025年中學文憑試（DSE）暫定於2025年7月16日放榜，及後考生可在7月17日至7月19日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【商科/商學院篇】工商管理、環球管理、環球商業、商業學、經濟、金融、計量金融、量化金融、金融科技、金融分析、商業智能、風險管理、會計、財務、市場營銷等



1. 工商管理、環球商業管理、市場學等課程收生分數

2. 經濟、金科技融、風險管理、酒店管理等課程收生分數

3. 會計學課程收生分數

MIRROR成員呂爵安Edan（右）為港大商學院舊生。（港大商學院網站圖片）

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等是8.5分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，而不同學科均有不同加權標準。

附表：JUPAS工商管理、環球管理、環球商業、商業學、經濟、金融、計量金融、量化金融、金融科技、金融分析、商業智能、風險管理、會計、財務、市場營銷等等課程收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

院校：港大

課程編號：JS6755

課程：工商管理學學士

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：32

中位數：33

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6767

課程：經濟學學士 / 經濟金融學學士

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：35

中位數：36

上四分位數：38

-

院校：港大

課程編號：JS6781

課程：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：33

中位數：34

上四分位數：35

-

院校：港大

課程編號：JS6793

課程：工商管理學學士(商業分析)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6808

課程：工商管理學學士(法學)及法學士

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +

0.2 x 最佳第7科"

下四分位數：45

中位數：46

上四分位數：48

-

院校：港大

課程編號：JS6846

課程：理學士(營銷分析及科技)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：33

-

院校：港大

課程編號：JS6860

課程：金融學學士(資產管理及私人銀行)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +

0.2 x 最佳第7科"

下四分位數：47

中位數：47

上四分位數：48

-

院校：港大

課程編號：JS6884

課程：理學士(計量金融)

計分方法：1.5 x 英文 + 1.25 x 數學 + 1.25 x M1 / M2 + 最佳3科 + 0.2 x 7th Best Subject

下四分位數：48

中位數：49

上四分位數：51

-

院校：港大

課程編號：JS6896

課程：工商管理學學士(國際商業及環球管理)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +

0.2 x 最佳第7科"

下四分位數：49

中位數：51

上四分位數：52

-

院校：港大

課程編號：JS6937

課程：環球工程與商業課程

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6248

課程：文理學士(金融科技)

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：29

中位數：31

上四分位數：32

-

院校：中大

課程編號：JS4202

課程：工商管理學士綜合課程

計分方法：最佳5科

下四分位數：24.5

中位數：26

上四分位數：26.5

-

院校：中大

課程編號：JS4214

課程：環球商業學

計分方法：最佳5科

下四分位數：35

中位數：35

上四分位數：39.5

-

院校：中大

課程編號：JS4226

課程：酒店旅遊及房地產

計分方法：最佳5科

下四分位數：22.5

中位數：23

上四分位數：23.5

-

院校：中大

課程編號：JS4238

課程：保險、金融與精算學

計分方法：最佳5科【• 須包括英文，以及數學和數學延伸部份任何一科】

下四分位數：30.5

中位數：32

上四分位數：32.5

-

院校：中大

課程編號：JS4240

課程：專業會計學

計分方法：最佳5科

下四分位數：24.5

中位數：26

上四分位數：26.5

-

院校：中大

課程編號：JS4252

課程：計量金融學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 數學 (x 2)

• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：51

中位數：51.75

上四分位數：52.5

-

院校：中大

課程編號：JS4254

課程：環球經濟與金融跨學科主修課程

計分方法：最佳5科【• 須包括英文】

下四分位數：32

中位數：33.5

上四分位數：33.5

-

院校：中大

課程編號：JS4264

課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 中文 (x 1.5)

• 須包括中英文及數學】"

下四分位數：38

中位數：39.5

上四分位數：40.25

-

院校：中大

課程編號：JS4276

課程：計量金融學及風險管理科學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 數學 (x 2)

• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：55.5

中位數：56.25

上四分位數：59.25

-

院校：中大

課程編號：JS4428

課程：金融科技學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.25)

• 中文 (x 1.25)

• 數學 (x 1.75)

• M1/M2 (x 1.75)

• 生物、化學、物理、BAFS、經濟、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：44.5

中位數：45.625

上四分位數：46.625

-

院校：中大

課程編號：JS4264

課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 中文 (x 1.5)

• 須包括中文、英文及數學】"

下四分位數：38

中位數：39.5

上四分位數：40.25

-

院校：中大

課程編號：JS4276

課程：計量金融學及風險管理科學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 數學 (x 2)

• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：55.5

中位數：56.25

上四分位數：59.25

-

院校：中大

課程編號：JS4824

課程：經濟學

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 1.5)

• M1/M2、化學、經濟或物理最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：29

中位數：30

上四分位數：32.25

-

院校：中大

課程編號：JS4254

課程：環球經濟與金融跨學科主修課程

計分方法：最佳5科【• 須包括英文】

下四分位數：32

中位數：33.5

上四分位數：33.5

-

院校：科大

課程編號：JS5901

課程：科技及管理學雙學位課程

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / 組合科學科 / ICT之中最佳1科 *

+其他最佳2科 ～

<br>| * 比重: 生物 / 化學 / 物理 / 組合科學科 (x 2), ICT (x 1)

～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"

下四分位數：58.55

中位數：61.66

上四分位數：75.86

-

院校：科大

課程編號：JS5811

課程：理學士（生物科技及商學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 x 1.5之中最佳1科+最佳其他2科

下四分位數：38.91

中位數：39.75

上四分位數：66.94

-

院校：科大

課程編號：JS5813

課程：理學士（數學與經濟學）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / 經濟 / M1 / M2之中最佳1科 *

+其他最佳2科

<br>| * 比重: M1 / M2 (x 2), 生物 / 化學 / 物理 / 經濟 (x 1.5)"

下四分位數：39.2

中位數：42.6

上四分位數：71.4

-

院校：科大

課程編號：JS5300

課程：工商管理

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：32.05

中位數：32.5

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5311

課程：工商管理學士（經濟學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：34.14

中位數：35.05

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5312

課程：工商管理學士（金融學）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或

化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2 最佳1科x 1.5+最佳其他2科"

下四分位數：42.75

中位數：43.5

上四分位數：66.94

-

院校：科大

課程編號：JS5313

課程：工商管理學士（環球商業管理）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：50.06

中位數：53.44

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5314

課程：工商管理學士（資訊系統學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：34

中位數：35.4

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5315

課程：工商管理學士（管理學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：32.04

中位數：33.55

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5316

課程：工商管理學士（市場學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：32.05

中位數：32.5

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5317

課程：工商管理學士（營運管理學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：31.3

中位數：32.48

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5318

課程：工商管理學士（專業會計學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：31.93

中位數：32.4

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5331

課程：理學士（經濟及金融學）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或

化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2最佳1科 x 1.5+最佳其他2科"

下四分位數：48.56

中位數：50.06

上四分位數：66.94

-

院校：科大

課程編號：JS5332

課程：理學士（量化金融學）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或

化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2最佳1科 x 1.5+最佳其他2科"

下四分位數：59.11

中位數：60.94

上四分位數：66.94

-

院校：科大

課程編號：JS5814

課程：理學士（風險管理及商業智能學）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科 ～

<br>|～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"

下四分位數：42.88

中位數：45

上四分位數：66.94

-

院校：科大

課程編號：JS5822

課程：理學士（可持續發展及綠色金融）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或

化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2最佳1科 x 1.5+最佳其他2科"

下四分位數：37.13

中位數：38.63

上四分位數：66.94

-

院校：理大

課程編號：JS3060

課程：會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學)

計分方法：最佳5科

下四分位數：172

中位數：178

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3070

課程：環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程

計分方法：最佳5科

下四分位數：164.5

中位數：168

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3310

課程：酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)

計分方法：最佳5科

下四分位數：155.5

中位數：156

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3080

課程：管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學)

計分方法：最佳5科

下四分位數：169

中位數：174.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1000

課程：理學士(計算金融及金融科技) (專修：計算金融 / 金融科技)

計分方法：4核心科+ 2選修科

下四分位數：-

中位數：24.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1001

課程：工商管理學士(環球商業) (特點: 三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助)

計分方法：4核心科+ 2選修科

下四分位數：25.5

中位數：29

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1002

課程：工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技)

計分方法：最佳5科包括數學

下四分位數：20

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1005

課程：工商管理學士 (管理學 ) (專修 : 人 力資源管理 / 策略及國際管理 )

計分方法：最佳5科包括數學

下四分位數：20.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1007

課程：工商管理學士(市場營銷) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文1.5倍比重)

下四分位數：22

中位數：23.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1012

課程：經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)]

計分方法：最佳5科包括數學

下四分位數：21.5

中位數：21.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1013

課程：工商管理學士(商業經濟) (特點: 經濟理論 / 國際經濟 / 經濟與商業預測 / 定量分析)

計分方法：最佳5科包括數學

下四分位數：20.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1014

課程：工商管理學士(金融) (特點: 投資分析 / 金融市場 / 公司金融/ 風險管理 / 交易室工作坊)

計分方法：最佳5科包括數學

下四分位數：20.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1017

課程：資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)]

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1018

課程：工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：22

中位數：22

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1019

課程：工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1025

課程：管理科學 [主修: 工商管理學士(商業決策分析) / 工商管理學士(環球營運管理)]

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19.5

中位數：20

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1026

課程：工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19

中位數：19.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1027

課程：工商管理學士(環球營運管理) (特點: 供應鏈管理 / 營運效率 / 流程改善 / 營運分析 / 資源規劃)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19

中位數：19.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1074

課程：理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市 / 物聯網)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

下四分位數：27

中位數：27

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1062

課程：法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位)

計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】1.5: 英文

下四分位數：24.5

中位數：29

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1221

課程：理學士（電腦科學）與理學士（計算金融及金融科技）(雙學位；特點：企業會計與經濟 / 計算金融 / 高階統計 / 金融科技軟件工程)

計分方法：最佳5科

下四分位數：20

中位數：21

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2110

課程：工商管理學士(榮譽) - 會計學專修

計分方法：最佳5科(英文 x1.5)

下四分位數：-

中位數：21.06

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2120

課程：工商管理學士(榮譽)

計分方法：最佳5科(英文 x1.5)

下四分位數：

中位數：21.12

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2910

課程：商業計算及數據分析理學士(榮譽)

計分方法：最佳5科

下四分位數：

中位數：19.57

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2930

課程：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)

計分方法：最佳5科

下四分位數：

中位數：18.83

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7216

課程：工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理

計分方法：英文 x2，數學/M1/M2 x2，經濟/ICT x1.5

下四分位數：23

中位數：23.5

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7301

課程：社會科學(榮譽)學士 - 經濟學

計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，經濟 x1.5

下四分位數：25

中位數：26

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7211

課程：工商管理(榮譽)學士 – 會計與企業管治（2025年新課程）

計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT x1.5

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7212

課程：工商管理(榮譽)學士 – 商業分析與創新（2025年新課程）

計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，ICT x1.5

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7213

課程：工商管理(榮譽)學士 – 金融（2025年新課程）

計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT/經濟/ICT x1.5

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7214

課程：工商管理(榮譽)學士 – 人力資源管理與分析（2025年新課程）

計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT/經濟/ICT x1.5

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7215

課程：工商管理(榮譽)學士 – 市場學與社交媒體（2025年新課程）

計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT/經濟/ICT x1.5

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：教大

課程編號：JS8371

課程：企業、會計與財務概論教育榮譽學士<br>（2025年改組為個人理財榮譽文學士及企業、會計與財務概論教育榮譽學士）

計分方法：BAFS, 經濟 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5)

下四分位數：21.8

中位數：22.3

上四分位數：-

-

院校：教大

課程編號：JS8688

課程：個人理財榮譽文學士（2025年新課程）

計分方法：-

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：都大

課程編號：JS9220

課程：專業會計榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：16

中位數：17

上四分位數：-

-

院校：都大

課程編號：JS9230

課程：商業管理學榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：15

中位數：16

上四分位數：-

-

院校：都大

課程編號：JS9240

課程：環球商業榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：16

中位數：17

上四分位數：-

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院校：都大

課程編號：JS9262

課程：人力資源管理學榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：16

中位數：16

上四分位數：-

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院校：都大

課程編號：JS9266

課程：市場學榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：15

中位數：16

上四分位數：-