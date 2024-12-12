JUPAS改選2025｜BBA商科收生分數 金融經濟會計風險管理入讀要求
【DSE放榜2025／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2025年中學文憑試（DSE）暫定於2025年7月16日放榜，及後考生可在7月17日至7月19日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。
【商科/商學院篇】工商管理、環球管理、環球商業、商業學、經濟、金融、計量金融、量化金融、金融科技、金融分析、商業智能、風險管理、會計、財務、市場營銷等
1. 工商管理、環球商業管理、市場學等課程收生分數
2. 經濟、金科技融、風險管理、酒店管理等課程收生分數
3. 會計學課程收生分數
以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。
各院校DSE成績計算方法
DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等是8.5分。
此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，而不同學科均有不同加權標準。
附表：JUPAS工商管理、環球管理、環球商業、商業學、經濟、金融、計量金融、量化金融、金融科技、金融分析、商業智能、風險管理、會計、財務、市場營銷等等課程收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2024年
院校：港大
課程編號：JS6755
課程：工商管理學學士
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：32
中位數：33
上四分位數：34
-
院校：港大
課程編號：JS6767
課程：經濟學學士 / 經濟金融學學士
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：35
中位數：36
上四分位數：38
-
院校：港大
課程編號：JS6781
課程：工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：33
中位數：34
上四分位數：35
-
院校：港大
課程編號：JS6793
課程：工商管理學學士(商業分析)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：34
-
院校：港大
課程編號：JS6808
課程：工商管理學學士(法學)及法學士
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +
0.2 x 最佳第7科"
下四分位數：45
中位數：46
上四分位數：48
-
院校：港大
課程編號：JS6846
課程：理學士(營銷分析及科技)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +
0.2 x 最佳第6科"
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：33
-
院校：港大
課程編號：JS6860
課程：金融學學士(資產管理及私人銀行)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +
0.2 x 最佳第7科"
下四分位數：47
中位數：47
上四分位數：48
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院校：港大
課程編號：JS6884
課程：理學士(計量金融)
計分方法：1.5 x 英文 + 1.25 x 數學 + 1.25 x M1 / M2 + 最佳3科 + 0.2 x 7th Best Subject
下四分位數：48
中位數：49
上四分位數：51
-
院校：港大
課程編號：JS6896
課程：工商管理學學士(國際商業及環球管理)
"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳4科 +
0.2 x 最佳第7科"
下四分位數：49
中位數：51
上四分位數：52
-
院校：港大
課程編號：JS6937
課程：環球工程與商業課程
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d
下四分位數：31
中位數：32
上四分位數：34
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院校：港大
課程編號：JS6248
課程：文理學士(金融科技)
計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d
下四分位數：29
中位數：31
上四分位數：32
-
院校：中大
課程編號：JS4202
課程：工商管理學士綜合課程
計分方法：最佳5科
下四分位數：24.5
中位數：26
上四分位數：26.5
-
院校：中大
課程編號：JS4214
課程：環球商業學
計分方法：最佳5科
下四分位數：35
中位數：35
上四分位數：39.5
-
院校：中大
課程編號：JS4226
課程：酒店旅遊及房地產
計分方法：最佳5科
下四分位數：22.5
中位數：23
上四分位數：23.5
-
院校：中大
課程編號：JS4238
課程：保險、金融與精算學
計分方法：最佳5科【• 須包括英文，以及數學和數學延伸部份任何一科】
下四分位數：30.5
中位數：32
上四分位數：32.5
-
院校：中大
課程編號：JS4240
課程：專業會計學
計分方法：最佳5科
下四分位數：24.5
中位數：26
上四分位數：26.5
-
院校：中大
課程編號：JS4252
課程：計量金融學
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)
• 數學 (x 2)
• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"
下四分位數：51
中位數：51.75
上四分位數：52.5
-
院校：中大
課程編號：JS4254
課程：環球經濟與金融跨學科主修課程
計分方法：最佳5科【• 須包括英文】
下四分位數：32
中位數：33.5
上四分位數：33.5
-
院校：中大
課程編號：JS4264
課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)
• 中文 (x 1.5)
• 須包括中英文及數學】"
下四分位數：38
中位數：39.5
上四分位數：40.25
-
院校：中大
課程編號：JS4276
課程：計量金融學及風險管理科學
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)
• 數學 (x 2)
• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"
下四分位數：55.5
中位數：56.25
上四分位數：59.25
-
院校：中大
課程編號：JS4428
課程：金融科技學
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.25)
• 中文 (x 1.25)
• 數學 (x 1.75)
• M1/M2 (x 1.75)
• 生物、化學、物理、BAFS、經濟、ICT (x 1.5)】"
下四分位數：44.5
中位數：45.625
上四分位數：46.625
-
院校：中大
課程編號：JS4264
課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)
• 中文 (x 1.5)
• 須包括中文、英文及數學】"
下四分位數：38
中位數：39.5
上四分位數：40.25
-
院校：中大
課程編號：JS4276
課程：計量金融學及風險管理科學
"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)
• 數學 (x 2)
• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"
下四分位數：55.5
中位數：56.25
上四分位數：59.25
-
院校：中大
課程編號：JS4824
課程：經濟學
"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 1.5)
• M1/M2、化學、經濟或物理最佳1科 (x 1.5)】"
下四分位數：29
中位數：30
上四分位數：32.25
-
院校：中大
課程編號：JS4254
課程：環球經濟與金融跨學科主修課程
計分方法：最佳5科【• 須包括英文】
下四分位數：32
中位數：33.5
上四分位數：33.5
-
院校：科大
課程編號：JS5901
課程：科技及管理學雙學位課程
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / 組合科學科 / ICT之中最佳1科 *
+其他最佳2科 ～
<br>| * 比重: 生物 / 化學 / 物理 / 組合科學科 (x 2), ICT (x 1)
～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"
下四分位數：58.55
中位數：61.66
上四分位數：75.86
-
院校：科大
課程編號：JS5811
課程：理學士（生物科技及商學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 x 1.5之中最佳1科+最佳其他2科
下四分位數：38.91
中位數：39.75
上四分位數：66.94
-
院校：科大
課程編號：JS5813
課程：理學士（數學與經濟學）
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / 經濟 / M1 / M2之中最佳1科 *
+其他最佳2科
<br>| * 比重: M1 / M2 (x 2), 生物 / 化學 / 物理 / 經濟 (x 1.5)"
下四分位數：39.2
中位數：42.6
上四分位數：71.4
-
院校：科大
課程編號：JS5300
課程：工商管理
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：32.05
中位數：32.5
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5311
課程：工商管理學士（經濟學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：34.14
中位數：35.05
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5312
課程：工商管理學士（金融學）
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或
化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2 最佳1科x 1.5+最佳其他2科"
下四分位數：42.75
中位數：43.5
上四分位數：66.94
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院校：科大
課程編號：JS5313
課程：工商管理學士（環球商業管理）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：50.06
中位數：53.44
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5314
課程：工商管理學士（資訊系統學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：34
中位數：35.4
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5315
課程：工商管理學士（管理學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：32.04
中位數：33.55
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5316
課程：工商管理學士（市場學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：32.05
中位數：32.5
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5317
課程：工商管理學士（營運管理學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：31.3
中位數：32.48
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5318
課程：工商管理學士（專業會計學）
計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科
下四分位數：31.93
中位數：32.4
上四分位數：62.48
-
院校：科大
課程編號：JS5331
課程：理學士（經濟及金融學）
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或
化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2最佳1科 x 1.5+最佳其他2科"
下四分位數：48.56
中位數：50.06
上四分位數：66.94
-
院校：科大
課程編號：JS5332
課程：理學士（量化金融學）
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或
化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2最佳1科 x 1.5+最佳其他2科"
下四分位數：59.11
中位數：60.94
上四分位數：66.94
-
院校：科大
課程編號：JS5814
課程：理學士（風險管理及商業智能學）
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科 ～
<br>|～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"
下四分位數：42.88
中位數：45
上四分位數：66.94
-
院校：科大
課程編號：JS5822
課程：理學士（可持續發展及綠色金融）
"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科的較佳科目 或
化學 / 經濟 / 物理 / M1 / M2最佳1科 x 1.5+最佳其他2科"
下四分位數：37.13
中位數：38.63
上四分位數：66.94
-
院校：理大
課程編號：JS3060
課程：會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學)
計分方法：最佳5科
下四分位數：172
中位數：178
上四分位數：-
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院校：理大
課程編號：JS3070
課程：環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程
計分方法：最佳5科
下四分位數：164.5
中位數：168
上四分位數：-
-
院校：理大
課程編號：JS3310
課程：酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)
計分方法：最佳5科
下四分位數：155.5
中位數：156
上四分位數：-
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院校：理大
課程編號：JS3080
課程：管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學)
計分方法：最佳5科
下四分位數：169
中位數：174.5
上四分位數：-
-
院校：城大
課程編號：JS1000
課程：理學士(計算金融及金融科技) (專修：計算金融 / 金融科技)
計分方法：4核心科+ 2選修科
下四分位數：-
中位數：24.5
上四分位數：-
-
院校：城大
課程編號：JS1001
課程：工商管理學士(環球商業) (特點: 三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助)
計分方法：4核心科+ 2選修科
下四分位數：25.5
中位數：29
上四分位數：-
-
院校：城大
課程編號：JS1002
課程：工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技)
計分方法：最佳5科包括數學
下四分位數：20
中位數：20.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1005
課程：工商管理學士 (管理學 ) (專修 : 人 力資源管理 / 策略及國際管理 )
計分方法：最佳5科包括數學
下四分位數：20.5
中位數：20.5
上四分位數：-
-
院校：城大
課程編號：JS1007
課程：工商管理學士(市場營銷) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)
計分方法：3核心科+ 2選修科(英文1.5倍比重)
下四分位數：22
中位數：23.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1012
課程：經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)]
計分方法：最佳5科包括數學
下四分位數：21.5
中位數：21.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1013
課程：工商管理學士(商業經濟) (特點: 經濟理論 / 國際經濟 / 經濟與商業預測 / 定量分析)
計分方法：最佳5科包括數學
下四分位數：20.5
中位數：20.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1014
課程：工商管理學士(金融) (特點: 投資分析 / 金融市場 / 公司金融/ 風險管理 / 交易室工作坊)
計分方法：最佳5科包括數學
下四分位數：20.5
中位數：20.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1017
課程：資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)]
計分方法：3核心科+ 2選修科
下四分位數：19.5
中位數：20.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1018
課程：工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流)
計分方法：3核心科+ 2選修科
下四分位數：22
中位數：22
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1019
課程：工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)
計分方法：3核心科+ 2選修科
下四分位數：19.5
中位數：20.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1025
課程：管理科學 [主修: 工商管理學士(商業決策分析) / 工商管理學士(環球營運管理)]
計分方法：3核心科+ 2選修科
下四分位數：19.5
中位數：20
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1026
課程：工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學)
計分方法：3核心科+ 2選修科
下四分位數：19
中位數：19.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1027
課程：工商管理學士(環球營運管理) (特點: 供應鏈管理 / 營運效率 / 流程改善 / 營運分析 / 資源規劃)
計分方法：3核心科+ 2選修科
下四分位數：19
中位數：19.5
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1074
課程：理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市 / 物聯網)
計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)
下四分位數：27
中位數：27
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1062
課程：法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位)
計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】1.5: 英文
下四分位數：24.5
中位數：29
上四分位數：-
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院校：城大
課程編號：JS1221
課程：理學士（電腦科學）與理學士（計算金融及金融科技）(雙學位；特點：企業會計與經濟 / 計算金融 / 高階統計 / 金融科技軟件工程)
計分方法：最佳5科
下四分位數：20
中位數：21
上四分位數：-
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院校：浸大
課程編號：JS2110
課程：工商管理學士(榮譽) - 會計學專修
計分方法：最佳5科(英文 x1.5)
下四分位數：-
中位數：21.06
上四分位數：-
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院校：浸大
課程編號：JS2120
課程：工商管理學士(榮譽)
計分方法：最佳5科(英文 x1.5)
下四分位數：
中位數：21.12
上四分位數：-
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院校：浸大
課程編號：JS2910
課程：商業計算及數據分析理學士(榮譽)
計分方法：最佳5科
下四分位數：
中位數：19.57
上四分位數：-
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院校：浸大
課程編號：JS2930
課程：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)
計分方法：最佳5科
下四分位數：
中位數：18.83
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7216
課程：工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理
計分方法：英文 x2，數學/M1/M2 x2，經濟/ICT x1.5
下四分位數：23
中位數：23.5
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7301
課程：社會科學(榮譽)學士 - 經濟學
計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，經濟 x1.5
下四分位數：25
中位數：26
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7211
課程：工商管理(榮譽)學士 – 會計與企業管治（2025年新課程）
計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT x1.5
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7212
課程：工商管理(榮譽)學士 – 商業分析與創新（2025年新課程）
計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，ICT x1.5
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7213
課程：工商管理(榮譽)學士 – 金融（2025年新課程）
計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT/經濟/ICT x1.5
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7214
課程：工商管理(榮譽)學士 – 人力資源管理與分析（2025年新課程）
計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT/經濟/ICT x1.5
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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院校：嶺大
課程編號：JS7215
課程：工商管理(榮譽)學士 – 市場學與社交媒體（2025年新課程）
計分方法：英文 x2，數學 x2，M1/M2 x1.5，BAT/經濟/ICT x1.5
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
-
院校：教大
課程編號：JS8371
課程：企業、會計與財務概論教育榮譽學士<br>（2025年改組為個人理財榮譽文學士及企業、會計與財務概論教育榮譽學士）
計分方法：BAFS, 經濟 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5)
下四分位數：21.8
中位數：22.3
上四分位數：-
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院校：教大
課程編號：JS8688
課程：個人理財榮譽文學士（2025年新課程）
計分方法：-
下四分位數：-
中位數：-
上四分位數：-
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院校：都大
課程編號：JS9220
課程：專業會計榮譽工商管理學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：16
中位數：17
上四分位數：-
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院校：都大
課程編號：JS9230
課程：商業管理學榮譽工商管理學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：15
中位數：16
上四分位數：-
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院校：都大
課程編號：JS9240
課程：環球商業榮譽工商管理學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：16
中位數：17
上四分位數：-
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院校：都大
課程編號：JS9262
課程：人力資源管理學榮譽工商管理學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：16
中位數：16
上四分位數：-
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院校：都大
課程編號：JS9266
課程：市場學榮譽工商管理學士
計分方法：最佳5科
下四分位數：15
中位數：16
上四分位數：-