JUPAS｜電腦資訊科技數據科學　本地大學IT學科收生分數一覧

【DSE 2023放榜／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】DSE放榜後，考生可在7月20日至7月22日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【IT篇】計算機科學、電腦、資訊科技、數據科學、金融科技等



現時透過JUPAS收生的電腦或資訊科技相關課程，由全港九間大學，包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城巿大學、浸會大學、嶺南大學、都會大學及教育大學提供，收生中位數介乎五科16分至28分。

1. 電腦、計算機科學、工程學

隸屬理學院和工程學院的電腦相關課程有港大工學學士、中大計算機科學與工程、科大理學士、城大理學士(電腦科學)、浸大理學士(榮譽)、都大電子及電腦工程學榮譽工學士等。其中，港大、中大和浸大採用大類收生制度，即學生首年入讀理學院或工程學院，翌年再於選修計算機科學或相關學科。

2. 數據科學、金融科技、資訊系統

其中，與數據分析、工商管理、金融科技等相關的課程則有中大金融科技學、科大工商管理學士（資訊系統學）、城大資訊系統學系、浸大商業計算及數據分析理學士(榮譽)、嶺大數據科學(榮譽)理學士等。

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，例如理工大學不少學科會將DSE語文科分數加權乘10倍，而不同學科均有不同加權標準。