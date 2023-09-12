DSE 2024｜考試時間表出爐！中英數邊日開考？口試實習試幾時考？

DSE 2024（中學文憑2024）的考試時間表（Examination Timetable）已經公布！考生們可以根據以下時間表備戰中學文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經為你準備好相關資訊，與你一起迎戰DSE！



DSE 2024已經進入倒數階段，不少人都關心自己報考的科目將於何時開考。（梁鵬威攝／資料圖片）

DSE 2024 筆試時間表

4月9日（二）：視覺藝術 （一）及（二）

4月10日（三）：設計與應用科技 （一）及（二）／科技與生活（一）及（二）／音樂 1A 及 1B

4月11日（四）：中國語文（一）及（二）

4月12日（五）：英國語文（一）及（二）

4月13日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）

4月15日（一）：數學必修部分（一）及（二）

4月16日（二）：公民與社會發展

4月17日（三）：健康管理與社會關懷（一）及（二）

4月18日（四）：化學（一）及（二）

4月19日（五）：地理（一）及（二）

4月20日（六）：數學延伸部分單元（一）及（二）

4月22日（一）：經濟（一）及（二）

4月23日（二）：中國文學（一）及（二）

４月24日（三）：物理（一）及（二）

4月25日（四）：中國歷史（一）及（二）

4月26日（五）：生物（一）及（二）

4月27日（六）：資訊及通訊科技（一）及（二）

4月29日（一）：企業、會計與財務概論（一）及（二）

4月30日（二）：英語文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）／體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B

5月2日（四）：歷史（一）及（二）

5月3日（五）：倫理與宗教（一）及（二）

5月4日（六）：旅遊與款待（一）及（二）

5月6日（一）：體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B／後備

5月7日（二）：後備

DSE 2024 口試時間表

英國語文（口試）：2024年3月12日至21日（暫定），特殊需要考生為3月23日

DSE 2024 實習考試時間表

體育科及音樂科（實習考試）：2024年2月中旬至4月上旬

DSE 2024 放榜日期

放榜日期暫定為2024年7月17日

DSE 2024 考試時間表常見問題