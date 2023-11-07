JUPAS｜通識科取消　升學專家講解最新大學收生計分估算入學方法

高中公民與社會發展科將於明年文憑試取代通識科，學友社學生輔導顧問吳寶城接受「01教育」訪問，講解大學計分方法的變動及估算入學機率方法。他指出，公民科只設「達標」與「不達標」兩級，不計算入大學收生分數，因此以往文憑試的收生分數未必有太大參考價值，不過仍然有方法估算入學機率。



不過他補充指，整體學生的入學機率不會因此而大受影響，理科生入學機率或會增加。



學友社學生輔導顧問吳寶城。（余俊亮攝）

只須取得「達標」成績便可 各院校不計算入學分數

吳寶城表示，公民科將只設「達標」與「不達標」等級，而且各院校亦不會計算入學分數，因此同學只須取得「達標」成績便可。他舉例指，理工大學物理治療學的收生成績會由原本最佳六科改以最佳五科分數計算，而中文大學法律學則會由四個核心科及兩個選修科改以最佳五科分數計算。

理工大學物理治療學的收生成績會由原本最佳六科改以最佳五科分數計算。(資料圖片)

刪走通識科以平均分數計算 院校每年公布預計收生分數

至於估算入學機率方法，吳寶城表示，由於公民科不計算入學分數，以往文憑試收生分數的參考價值因而下降，不過同學可以嘗試刪走通識科，再以平均分數計算。例如中大護理學過去最佳六科收分為32至33分，即平均每科有第5至6級成績，最佳五科收分可以估算為26至27分。

他又指，某些科目要求學生在每科取得指定分數，以中大環球商業學為例，過去每科上四分位數、中位數及下四分位數，均有學科考獲5*或5**，預料取消通識科後同學仍需在每科取得相約等級。

另外每年都會有院校公布預計收生分數供學生參考，以科技大學的工商管理學為例，2023年入學預計收生分數為32分，而實際分數為34至35分，反映兩者差距不大。

以中大環球商業學為例，過去每科上四分位數、中位數及下四分位數都有第6至7級成績，而刪走通識科後同學仍需在每科取得相約等級。（資料圖片）

整體學生的入學機率不會大受影響 或會有利於理科生

吳寶城表示，整體學生的入學機率仍需視乎報考文憑試及申請大學聯招人數而定，不會因取消通識科而大受影響，不過許多課程收生成績都由原本四個核心科及兩個選修科，改為最佳五科分數計算，意味理科生少了一科須考核寫作類科目，對理科生較有利。